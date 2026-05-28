Los compradores huyen hacia la periferia de las grandes ciudades en busca de precios más asequibles lo que dispara la demanda

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El precio de la vivienda continúa su escalada sin freno. Un mes más, el mercado inmobiliario vuelve a marcar máximos y sitúa el metro cuadrado por encima de los 2.300 euros, lo que supone casi un 14% más que hace un año. La tendencia alcista se consolida en todo el país, pero destaca especialmente en municipios cercanos a las grandes capitales, donde las subidas han sido más acusadas.

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Segovia, Toledo y Guadalajara, entre las mayores subidas

La Comunidad de Madrid se mantiene como la región más cara, con un precio medio de 4.000 euros por metro cuadrado y un incremento del 16 %, claramente por encima de la media nacional. Aunque la capital continúa liderando el mercado, el foco se desplaza hacia las ciudades del entorno, donde los precios, pese a partir de niveles más bajos, han experimentado aumentos muy superiores.

El caso más llamativo es Segovia, que se convierte en la ciudad española donde más ha subido el precio de la vivienda: un 19% en solo un año. También Toledo y Guadalajara superan la media nacional, reflejando la presión creciente sobre las áreas limítrofes a Madrid, donde muchos compradores buscan alternativas más asequibles ante la imposibilidad de acceder a la vivienda en la capital.

Este fenómeno se repite en otras zonas próximas a grandes núcleos urbanos. La demanda se desplaza hacia ciudades medianas bien conectadas, lo que está provocando incrementos acelerados en mercados tradicionalmente más estables.

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Más allá del entorno madrileño, el informe también señala fuertes tensiones en la Comunidad Valenciana. Valencia registra una subida cercana al 19%, situándose entre las ciudades con mayor encarecimiento del país. Por proximidad, Castellón también experimenta un incremento notable, reflejo de un mercado que se recalienta en toda la región.

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En cuanto a las grandes capitales, Barcelona continúa siendo, junto a Madrid, una de las ciudades con el precio por metro cuadrado más elevado. Sin embargo, en esta ocasión la subida en la capital catalana es más moderada que en otros puntos del país, lo que contrasta con el dinamismo de ciudades medianas y áreas metropolitanas.