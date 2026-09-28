El Gobierno trabaja para aprobar una amplia batería de medidas urgentes para defender el derecho a la vivienda en diez ámbitos

Última hora de la acampada en la Puerta de El Sol en Madrid | Mónica García y su pulso al Consejo de Ministros: "Estamos lejos de tener un Real Decreto Maricarmen"

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MadridEl Ministerio de Vivienda subraya que el Gobierno está trabajando con los grupos parlamentarios para aprobar este martes en el Consejo de Ministros un real decreto ley "ambicioso y transversal" que incluya una amplia batería de medidas urgentes para defender el derecho a la vivienda en diez ámbitos. Tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba viviendo más de 70 años en una vivienda en el madrileño barrio de El Retiro con un contrato de renta antigua, y la protesta creciente en la calle, con cientos de acampados en La Puerta del Sol, el Ejecutivo de Pedro Sánchez propone medidas como la regulación del alquiler de temporada o la prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre.

Por su parte, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha avanzado que el Gobierno está barajando medidas en el ámbito de la oferta y en el ámbito de la regulación como parte del real decreto ley sobre vivienda que el Ejecutivo espera aprobar mañana en el Consejo de Ministros. En un acto organizado por 'Expansión' y KPMG, Cuerpo ha explicado que los ciudadanos están reclamando medidas en materia de vivienda y que el Gobierno quiere asumir su parte. El Ejecutivo espera poder aprobar mañana un real decreto ley sobre vivienda que Cuerpo ha calificado como "ambicioso" y que incluirá no solo medidas contra los desahucios, sino también medidas que atajen el problema de la vivienda para los jóvenes.

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"Responsabilidad" al resto de los partidos políticos para que apoyen el real decreto

Preguntado por si el decreto incluirá medidas contra los desahucios o prohibición de que los fondos de inversión adquieran viviendas, Cuerpo se ha limitado a responder que el Gobierno está ultimando las medidas que se incluirán en el real decreto. "Es importantísimo de que seamos conscientes de que tenemos que favorecer el acceso a la vivienda y en condiciones asequibles, en particular para nuestros jóvenes. Y ahí tenemos que poner sobre la mesa todas las medidas que ayuden a mejorar esta situación. Estamos viendo medidas en el ámbito de la oferta y medidas en el ámbito de la regulación, corrigiendo ese fallo de mercado que existe con los jóvenes, que no pueden acceder a una vivienda ni en propiedad, porque no tienen ahorros, ni en alquiler, porque es demasiado caro".

El vicepresidente también ha pedido "responsabilidad" al resto de los partidos políticos para que apoyen el real decreto ley sobre medidas de vivienda que se estima que se aprobará en el Consejo de Ministros de mañana. "Le corresponderá a los grupos parlamentarios en el Congreso un elemento de responsabilidad importante y esperamos que lleven adelante esa convalidación", ha afirmado Cuerpo. En el acto, Cuerpo ha recordado que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) está destinando recursos a la vivienda para impulsar el alquiler asequible. "En financiación de vivienda nosotros no vamos a escatimar en recursos y estamos convencidos de que el sector financiero tampoco lo hará", ha afirmado.

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Las medidas que propone el Gobierno en el real decreto Maricarmen

1. Protección ante los desahucios. "Para que no haya una sola Maricarmen más", subrayan.

2. Prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre ya que defienden que las viviendas son para vivir.

3. Estabilización de los contratos de alquiler para proteger a las personas que viven en comunidades en las que no se aplica la Ley de Vivienda frente a subidas "abusivas", así como al conjunto de la población frente a las renovaciones.

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4. Regulación del alquiler de temporada con el objetivo de acabar con el fraude en los contratos de corta duración.

5. Poner un IVA a los pisos turísticos para que tributen como lo que son, un negocio, y para frenar su proliferación.

6. Bonificaciones fiscales para las personas inquilinas con las que el Ejecutivo quiere rebajar el esfuerzo económico "de manera inmediata".

7. Bonificaciones fiscales para quienes bajen el precio del alquiler, a fin de incentivar que bajen las rentas de los alquileres.

8. Ayudas a la compra de la primera vivienda. Una medida dirigida a ayudar a las personas que quieren adquirir una vivienda pero no tienen ahorros previos.

9. Blindaje del parque estatal de vivienda. "Para que nunca más una vivienda pagada con el dinero de todos acabe en manos de especuladores", apuntan desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez.

10. Bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente porque entienden que la regulación se tiene que acompañar con la ampliación del parque de vivienda asequible.

Desde Vivienda subrayan que la concreción de estos puntos sigue en negociación y que el Gobierno "está afanándose" en construir un acuerdo entre los grupos parlamentarios que responda al "clamor social" y mejore el acceso a la vivienda de la ciudadanía.

Las claves que pide el Sindicato de Inquilinas

Por su parte, Gonzalo Álvarez, miembro del Sindicato de Inquilinas, ha desvelado a 'Informativos Telecinco' cuáles son las cuatro claves que piden en el 'real decreto Maricarmen'.

"Estamos exigiendo la aprobación del 'real decreto Maricarmen', como lo hemos bautizado, pero desde la perspectiva y las claves que nosotras como Sindicato de Inquilinas hemos presentado, no nos vale nada más", avisa González Álvarez.

Los contratos indefinidos. Desde el Sindicato explican que esta medida hará que los inquilinos puedan vivir "sin miedo a que el casero venga a los cinco o siete años a echarnos de nuestra casa". La suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional. "No podemos volver a repetir imágenes como las que vimos en el desahucio de Maricarmen", declara Gonzalo Álvarez. Medidas antiestafa para que los contrato por temporada y los contratos de habitación dejen de considerarse fuera de la ley de arrendamientos urbanos. Congelarse los precios del alquiler. "La actualización tiene que pasar al 0% del IPC", exigen desde el Sindicato de Inquilinas.

Sumar dice que el acuerdo sobre el texto sigue muy lejos

Sin embargo, Sumar, el socio de coalición del PSOE en el Gobierno, avisa que no validarán el 'real decreto Maricarmen' si "no está a la altura" y no protege "frente a buitres". La ministra de Sanidad, Mónica García, y la de Juventud e Infancia, Sira Rego, han desvelado hoy que el Gobierno del que forman parte aún está lejos de tener un Real Decreto Maricarmen y han avisado de que ya no valen "medias tintas ni parches". Esta última, además, ha advertido, en Blue Sky, que no van a permitir que se diluyan las medidas que exige la calle, "ni a validar un texto que no esté a la altura". Tras señalar que "el acuerdo sobre el Real Decreto de Vivienda sigue lejos", ha reclamado que el martes vaya al Consejo de Ministros "un decreto Maricarmen que proteja a la gente frente a los buitres. Sí o sí".

Mónica García, por su parte, se ha pronunciado a través de una entrada en su cuenta de la Red X, tras la presión que está sufriendo el Gobierno con la acampada que se ha instalado en la Puerta del Sol, tras la manifestación del pasado sábado, para reclamar medidas para facilitar el acceso a la vivienda y prohibir los desahucios.

"Aún estamos lejos de tener un Real Decreto Maricarmen que satisfaga lo que necesita la gente de nuestro país y podamos aprobar en el Consejo de Ministros", ha advertido la ministra y líder de Más Madrid.

Dicho esto, ha respaldado la reivindicación de los manifestantes de "prohibir desahucios en población vulnerable, poner coto al alquiler de temporada, regular el alquiler de habitaciones, expulsar a los fondos buitre" de las casas y "la prórroga de alquileres con renovación automática". Estas medidas, ha añadido, son el "punto de partida irrenunciable". "Ya no valen ni medias tintas ni parches. O se está con la especulación o se está con las familias", ha remachado la ministra.