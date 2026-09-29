La Comunidad envía requerimiento al delegado para exigir que disuelva acampada de Sol y avisa de acciones judiciales

Última hora de la acampada en Sol: Madrid da 48 horas al Gobierno para desmantelar la acampada o irán a los tribunales

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MadridLa Comunidad de Madrid ha dado 48 horas para que la Delegación del Gobierno desmantele la acampada "ilegal" de la Puerta de Sol en protesta por la situación de la vivienda y el desahucio de Maricarmen, o de lo contrario acudirá a los tribunales, incluida la vía penal contra el delegado del Gobierno.

"La impunidad, la ilegalidad y el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol", ha defendido en una rueda de prensa en la sede del Gobierno regional el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, quien ha acusado a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior de no estar haciendo "absolutamente nada".

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La Comunidad envía requerimiento al delegado para exigir que disuelva acampada de Sol y avisa de acciones judiciales

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha informado este martes de que ha enviado un requerimiento al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en el que le da 48 horas para disolver la acampada antidesahucios y por la vivienda de la Puerta del Sol y ha avisado de que, si no es así, emprenderá acciones judiciales.

El consejero ha puesto el foco en que es necesario que se "proteja" este edificio, que tiene más de 250 años de historias y es Bien de Interés Cultura, de "actos vandálicos" como los de los últimos días, en los que ha sufrido "pintadas, basura y orines".

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En caso de que el delegado no atienda el requerimiento, ha afirmado de que presentarán el correspondiente recurso contencioso administrativo, pidiendo medidas cautelares, ante el órgano judicial correspondientes y se reservarán "el derecho a poder emprender cualquier tipo de acción judicial, incluidas las acciones penales".

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García Martín ha subrayado que desde el pasado sábado los madrileños están "sufriendo una acampada ilegal" en la Puerta del Sol, tras el desahucio de Maricarmen, que se ha hecho "con la complicidad" del delegado del Gobierno y sin que él ni el Ministerio de Interior estén haciendo "absolutamente nada para evitarlo.

En concreto, ha expresado que se trata de una acampada "ilegal" que está generando "importantes perjuicios" a los vecinos y a los comerciantes de la Puerta del Sol, con los que están "en permanente contacto". "Ya temen que este acampado ilegal pueda tener un perjuicio económico muy importante como el que sufrieron durante el pasado 15M, que fue superior a los 90 millones de euros", ha apostillado.

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Sindicato de Inquilinas avisa de que lo "encendido" en Sol "no va a parar" aunque Maricarmen vuelva a su casa

Por su parte, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha advertido este martes de que lo "encendido" en Sol "no va a parar" aunque Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada la semana pasada en Madrid, "va a poder volver a su casa", tras alcanzarse un preacuerdo con la propietaria del inmueble. En este sentido, ha señalado que el decreto que hoy está estudiando el Gobierno es un "decreto de mínimos".

Al ser preguntada si la acampada de la Puerta del Sol continuará en caso de que el decreto no satisfaga sus demandas, Racu ha respondido de forma abierta que "lo que se ha encendido en Sol no va a parar aquí" y ha asegurado que bien puede ser "siguiendo la acampada" o "subiendo el conflicto en otras partes". "Esto va a seguir", ha sentenciado la portavoz del Sindicato de Inquilinas.

Racu ha mostrado su esperanza de que el Consejo de Ministros de hoy, que es el primero posterior al desahucio de Maricarmen, termine con la política de desahucios y ha reclamado al Gobierno la aprobación íntegra del que han denominado "decreto Maricarmen". "Hoy solo aceptamos un decreto Maricarmen sin que se le cambie una única coma o lo que tendremos será un decreto farsa".