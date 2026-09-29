El partido de Carles Puigdemont ha criticado que todavía no tenga en su poder el texto del decreto ley para conocer su versión final.

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Pedro Sánchez ha pedido empatía, pero sus socios no van a votar que sí a sus decretos por ella. Si no por lo que digan. Junts ya ha dejado claro que piensa votar en contra del decreto ley que ha aprobado el Gobierno para la renovación automática de los contratos de alquiler por tiempo indefinido, a la vez que ha criticado algunas medidas del segundo decreto que incluye medidas temporales en protección frente a los desahucios o la prohibición de la compra de pisos a los fondos 'buitre'.

Ante la difícil aritmética parlamentaria del Congreso y habida cuenta de que el Gobierno tiene que atar apoyos de formaciones divergentes en materia de vivienda como Sumar, Podemos, Junts y el PNV, el Gobierno ha decidido separar sus recetas en esta materia en dos textos diferentes.

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Un primer decreto incluye la prórroga automática de los contratos de alquiler para que se conviertan en indefinidos, demanda que exigía Sumar, pero que no cuenta con el apoyo de Junts.

El otro plasma medidas como la protección frente a los desahucios hasta 2030, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones y la prohibición de la compra de vivienda por parte de fondos de inversión hasta 2028.

En ese escenario, fuentes de la formación independentista catalana han confirmado su rechazo al decreto con la renovación automática de los contratos de alquiler y han criticado algunos aspectos del otro decreto, más amplio y con medidas fiscales a favor de propietarios e inquilinos.

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Aún no tienen el texto

El partido de Carles Puigdemont ha criticado que todavía no tenga en su poder el texto del decreto ley para conocer su versión final. Asimismo, y a pesar de no conocer la letra pequeña, la formación ha expresado sus reticencias con algunos puntos que ya han trascendido, como las reformas que se hacen de la Ley de Arrendamientos Urbanos o que, en opinión del partido, se considere igual a dueños de tres viviendas con grandes tenedores.

Además, el partido ha insistido en que tiene que ser el Estado quien se ocupe de los impagos en el caso de que se prohíban los desahucios y que esa gestión no recaiga en las comunidades autónomas. Por último, los posconvergentes han señalado que, hasta el lunes, la base del decreto ley eran sus propuestas, pero eso ha ido cambiando hasta la redacción final.

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En todo caso, los independentistas catalanes quieren examinar el texto definitivo de los dos decretos leyes, que deberían publicarse antes de que este viernes se debatan y votan en el Congreso para su convalidación o derogación.