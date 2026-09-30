Cuando el desahucio afecte a un pequeño propietario, serán las comunidades las que asuman los impagos de anteriores, suministros y otros daños ocasionados al casero

Última hora de las protestas por la vivienda: el Gobierno retrasa al jueves la publicación del decreto sobre renovación automática de alquileres

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado esta mañana uno de los decretos elaborados en el Consejo de Ministros sobre la Vivienda y que prevé "medidas urgentes" para proteger la "función social de la vivienda". El citado texto consta de 96 páginas y pretende la "ampliación de la oferta de vivienda asequible" con un paquete de medidas que incluye la prohibición de los desahucios hasta 2030, se limitan las subidas de las rentas, se prohíbe la compra especulativa por los llamados 'Fondos buitre', se regula el alquiler de temporada y habitaciones, se incluyen deducciones fiscales para los inquilinos y bonificaciones para los propietarios que bajen el alquiler, entre otras medidas.

Por otro lado, mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará también el decreto de renovación automática de los alquileres, la medida demandada por Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, según han señalado fuentes del Ejecutivo. Las mismas fuentes indican que este orden responde a que la última norma publicada es la que prevalece. De esta forma, mientras este segundo decreto establece que los contratos son indefinidos, el primero de los dos decretos, el único que se ha publicado este miércoles, los fija hasta diciembre de 2028. En cualquier caso, ambos reales decretos ley se llevarán este viernes al Congreso de los Diputados para su convalidación en una sesión extraordinaria sin que en estos momentos estén asegurados los votos necesarios para que salgan adelante, especialmente este segundo que recoge la prórroga automática del alquiler.

¿Por qué se 'trocean' las medidas?

El Gobierno de coalición aprobó finalmente este pasado martes dos reales decretos ley en materia de vivienda tras unas intensas negociaciones que se extendieron hasta el último minuto y que han estado marcadas por el desahucio de Maricarmen Abascal a sus 87 años de edad.

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El troceo de las medidas en dos decretos es algo que no ha gustado a su socio de Sumar, que insta a la movilización popular para lograr la convalidación de ambos decretos este viernes. Tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años discapacitada que llevaba siete décadas viviendo en un piso en el madrileño de Retiro, el Gobierno ha comenzado a negociar con los grupos parlamentarios un nuevo decreto ley que impida situaciones de este tipo.

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Las comunidades asumirán los gastos de compensación de todo el proceso

Una de las medidas que recoge el primero de los decretos es la propuesta que ha planteado al Gobierno y que incluye la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2028 de los procesos de desahucio cuando afecten a personas en situación de vulnerabilidad económica y sin alternativa habitacional.

El borrador establece que cuando el desahucio afecte a un pequeño propietario, serán las comunidades las que asuman los gastos de compensación de todo el proceso, incluyendo impagos de anteriores, suministros y otros daños ocasionados. La suspensión judicial de los procesos se revisará cada 12 meses y tendrá una duración máxima de hasta tres años. En concreto, el decreto apunta que serán las comunidades autónomas las que abonarán a un casero las rentas atrasadas de un inquilino vulnerable si no ofrecen una alternativa habitacional en dos meses en caso de desahucio por impago.

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Por otro lado, el decreto plantea una reforma en el artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 para regular el alquiler temporal y obligar al casero a justificar una causa "real y acreditable" para ese contrato y, si no la hubiere, se convertirá en un alquiler de vivienda habitual.

¿Es posible la convalidación de ambos decretos?

Otras medidas destacadas son la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028; tope del 2 % de subida en la actualización anual de las rentas; regulación del alquiler de temporada y del alquiler por habitaciones o la protección antidesahucios de las familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030.

Matiza, no obstante, las prohibiciones a las compras de los llamados "fondos buitre", que no detalla, y se extienden a las operaciones que se lleven a cabo a un precio inferior al 70 % de su valor de tasación de mercado.

De cara a su votación, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ve posible la convalidación de ambos decretos y considera que el viernes hay que abstraerse de la "politiquería y la bronca habitual".

La presión social sigue en la calle

Tras conocerse estos dos decretos, la presión social sigue en la calle con una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, que este miércoles cumple su quinto día alentada por el Sindicato de Inquilinos y la urgencia de Sumar por aprobar unas medidas consideraban "irrenunciables". Las movilizaciones por el derecho a la vivienda se han ido extendiendo a otras ciudades y desde Sumar animan a que sigan porque esto no acaba el viernes porque quedan muchas medidas por aprobar.