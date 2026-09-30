El mecanismo Tu Casa puede resolver un problema de ahorro, pero no uno de solvencia a la hora de comprar la primera vivienda

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El Real decreto aprobado este martes dentro del paquete de medidas urgentes para afrontar la crisis del mercado de la vivienda y el alquiler en España, incluye una iniciativa novedosa conocida como el mecanismo Tu Casa. Pendiente de su convalidación este viernes por el Congreso de los Diputados, Tu Casa ha sido planteado como un préstamo público destinado a reducir una de las principales barreras de acceso a la propiedad como es la falta de ahorro inicial. Con su creación y diseño se busca beneficiar a quienes pueden asumir una hipoteca pero no disponen del capital necesario para completar la operación.

Tu Casa es un crédito, no una ayuda y hay que devolverlo

El decreto establece que Tu Casa permitirá obtener un préstamo público de hasta el 20 % del valor de la vivienda, con un límite máximo de 50.000 euros, como complemento de la financiación privada. Estos préstamos tendrán un tipo de interés del 0 %, no incluirán comisiones y podrán devolverse en un plazo de hasta diez años. Además, incorporan un periodo de carencia que puede extenderse hasta la finalización de la hipoteca principal, con un máximo de 30 años, lo que permite aplazar el inicio de la amortización del préstamo público hasta que se haya completado el pago al banco.

Los expertos de Rankia recuerdan que el mecanismo será gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que su finalidad es completar la financiación de la primera vivienda habitual. Pero insisten en un punto clave ya que no se trata de una subvención, sino de un préstamo que deberá devolverse íntegramente.

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Tampoco implica que el Estado vaya a financiar el 100 % del valor del inmueble. La medida se ajusta a la práctica habitual del mercado hipotecario, donde las entidades suelen cubrir alrededor del 80 % del precio de referencia, obligando al comprador a disponer del resto. Ahí es donde interviene esta propuesta del Gobierno, ya que Tu Casa pretende cubrir precisamente ese tramo, pero siempre como complemento de una hipoteca bancaria.

Esto significa que el acceso al mecanismo no garantiza la concesión de la hipoteca privada. Rankia recuerda que el banco seguirá aplicando su análisis de riesgos estudiando ingresos, estabilidad laboral, deudas, edad, plazo solicitado y capacidad para afrontar la cuota. Por tanto, el mecanismo puede resolver un problema de ahorro, pero no uno de solvencia.

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Obligaciones y contrapartidas al recurrir al mecanismo Tu Casa

El perfil que más podría beneficiarse es el de personas con ingresos suficientes para asumir la cuota hipotecaria, pero sin los 40.000 o 50.000 euros que suelen requerirse para completar la operación. Quien no pueda asumir la cuota bancaria seguirá teniendo dificultades para obtener financiación, incluso con el apoyo del préstamo público.

Pero recurrir a esta herramienta tiene sus obligaciones y contrapartidas. La más destacada es la limitación permanente del precio de transmisión. Esto significa que las viviendas adquiridas mediante este mecanismo quedarán sujetas de forma indefinida a un precio máximo de venta. En futuras transmisiones, el precio no podrá superar el de adquisición actualizado conforme al IPC, salvo determinadas mejoras o rehabilitaciones que puedan incorporarse reglamentariamente. Esta condición busca evitar que el apoyo público se traduzca en plusvalías privadas y garantizar que la vivienda siga siendo accesible para futuros compradores.

Según Rankia, el préstamo al 0 % y con carencia prolongada ofrece una ventaja significativa, pero también implica que la deuda pública puede permanecer pendiente durante décadas, aunque sin generar intereses, de forma que el 0 % no convierte el préstamo en una ayuda a fondo perdido. La obligación de devolución permanece intacta.

A pesar de la aprobación del decreto, quedan aspectos esenciales por concretar. Rankia señala que todavía no se han definido los límites de renta, posibles requisitos de edad, el precio máximo de las viviendas admisibles o la dotación inicial de la línea. Estas condiciones deberán fijarse mediante acuerdo posterior del Consejo de Ministros y serán decisivas para determinar el alcance real del programa. Un límite de precio demasiado bajo podría reducir su utilidad en mercados tensionados como Madrid, Barcelona o Baleares, mientras que unos umbrales de renta muy estrictos podrían excluir a hogares solventes que, sin embargo, carecen del ahorro suficiente.

El mecanismo tampoco elimina por completo la necesidad de liquidez. Aunque Tu Casa cubre hasta el 20 % que normalmente queda fuera de la hipoteca bancaria, comprar una vivienda implica otros gastos: impuestos, tasación, notaría y otros costes asociados a la operación. Además, el banco puede decidir financiar menos del 80 % dependiendo del inmueble y del perfil del cliente.