Un joven gana una casa de 180.000 euros en Málaga en una rifa con boletos a 10 euros

El otro inmueble que también se sorteaba no lo ha conseguido nadie, al salir un número que no había sido comprado.

Última hora de la protesta por la vivienda: CCOO y UGT llaman a la clase trabajadora a "llenar las calles"

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Raúl, de Alicante, estaba celebrando su cumpleaños cuando ha recibido la noticia de que ha ganado una casa a estrenar valorada en unos 180.000 euros en Cuevas del Becerro (Málaga), como premio de una rifa en la que los boletos se vendían a 10 euros.

El otro inmueble que también se sorteaba no lo ha conseguido nadie, al salir un número que no había sido comprado en esta llamativa iniciativa que se presentaba como una disruptiva alternativa para "democratizar la compra de una vivienda".

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La casa adjudicada, situada en esta población cercana a la ciudad de Ronda, cuenta con más de 100 metros cuadrados en dos plantas, tres dormitorios, dos baños, cocina equipada y patio exterior con lavadero y su ganador recibirá además un cheque regalo de 20.000 euros del establecimiento Muebles Benítez.

Raúl N.G., que poseía el número '000295', adquirió ese boleto el pasado 16 de agosto a través de internet, según han informado a EFE fuentes de la empresa malagueña constructora Arkipromo, promotora de la acción, denominada 'Tucasapordiezeuros.es'.

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El consejero delegado de la sociedad, Antonio Gil, ha detallado el "compromiso fiscal de la compañía con el ganador", ya que Arkipromo asume parte de la fiscalidad y gastos para ayudarle.

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El sorteo se ha efectuado en una notaría este viernes cuando precisamente la crisis de la vivienda marca la intensa actualidad nacional, en una jornada clave en torno a esta problemática y el próximo lunes se prevé la entrega de llaves en el propio inmueble coincidiendo con el Día Mundial de la Vivienda.

Vendidos 76.000 de los 200.000 boletos

Finalmente se habían vendido 76.842 boletos de los 200.000 emitidos en la iniciativa, que se define como pionera en España y en la que el segundo premio ha quedado desierto, al haber salido el número '148982'.

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Desde Arkipromo han destacado que, en un contexto como el actual, en el que el acceso a la vivienda se ha consolidado como principal problema social de toda una generación en España, "esta rifa ha dado una respuesta distinta a este desafío.

"Aunque el resultado de hoy sea agridulce (al haber quedado uno de los dos premios desiertos), seguimos convencidos de que fórmulas como esta abren una puerta real a quienes ven la vivienda como un objetivo cada vez más lejano", ha explicado el portavoz del sorteo, Jesús Ortega.

Gil, satisfecho tras las dudas previas ante el alto porcentaje de boletos no vendidos, ha expresado que les hubiera gustado entregar dos llaves en lugar de una, pero continúan "comprometidos en seguir buscando fórmulas que multipliquen estas oportunidades en el futuro".

Antonio Gil y su hermano Diego, ambos en la dirección de la empresa y vecinos de Cuevas del Becerro, no han desvelado aún si repetirán la iniciativa.