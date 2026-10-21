José Rocamora 21 OCT 2026 - 21:52h.

El Gobierno vasco ha comprado el medio millar de viviendas por cien millones de euros y garantiza el alquiler social permanente.

Álex, uno de los vecinos de las 510 viviendas que el Gobierno Vasco ha comprado a Blackstone: "Si se le ha podido torcer el brazo a un fondo buitre espero que sirva de palanca para otros"

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Durante meses Antxon, músico jubilado, se ha preguntado cuándo dejaría de abrir la puerta de su casa. Todos sus vecinos estaban también con el corazón en un puño. 510 familias habían empezado a recibir la carta que le llegó a Izaskun. No les renovaban el contrato y se veían en la calle.

Llevan veintiocho años en estas viviendas de San Sebastián. Alex recuerda los inicios. "Prácticamente no había barrio,. lo hemos hecho nosotros". Las habitaron en régimen de protección. "Estamos pagando una renta media de 900 euros", comentan.

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Pero las casas fueron adquiridas por un fondo y en 2028 finalizaba el plazo de alquiler protegido. "El propietario nos habría puesto casi 2.000 euros", comenta Antxon. "El problema no era que se iban a tener que ir a unas viviendas más caras, es que no hay viviendas de alquiler para 510 familias", ha manifestado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, para justificar esta medida especial.

Por ello, el Gobierno vasco ha buscado una solución inédita. Ha comprado el medio millar de viviendas por cien millones de euros y garantiza el alquiler social permanente. La operación ha sido pactada con el fondo de inversión Testa, propiedad de Blackstone, e incluye también garajes y trasteros.

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El Ejecutivo vasco asumirá el 69% del coste, mientras que el Gobierno central aportará los 31 millones de euros restantes. La compraventa busca garantizar la continuidad de las familias en sus hogares en una ciudad especialmente tensionada por los precios de la vivienda.

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El Gobierno Vasco prevé formalizar la compraventa antes de que termine 2026 y completar los pagos en 2028. Su compromiso es que los actuales inquilinos puedan permanecer en sus viviendas en las condiciones de alquiler actuales. "Estamos todos que no nos lo creemos". Aléx e Izaskun están en una nube, Antxon ya no tendrá que irse con su música a otra parte.