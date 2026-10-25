Marisa Arellano 25 OCT 2026 - 21:46h.

Les han dado un plazo de un mes, porque las plazas que ocupan van a usarse para el concierto con la Comunidad de Madrid

La familia con seis niños de Vitoria ya está en la calle: el desahucio se ha ejecutado tras una mañana de tensión y cargas policiales

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Les han dado de plazo un mes. Pedro y José Luis pelean por evitar que "desahucien" a sus familiares de la residencia en la que habitan desde hace varios años. El padre de Pedro tiene 97 años y la sobrina de Jose Luis, con una discacidad grave, 42. Él paga más de 40.000 euros anuales por la estancia de su sobrina en esta residencia.

Ni él, ni Pedro encuentran otra residencia a un precio adecuado. Además, aseguran que van a resistir porque tienen un contrato en vigor, que no recoge como cláusula de rescisión el hecho de que sus plazas deban ser usadas para el concierto con la Comunidad de Madrid, que entra en vigor el próximo 1 de noviembre.

Carmen López de "Marea de Residencias", que está apoyando a estos familiares, destaca que además de "inmoral es ilegal". Mientras el portavoz de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Álvaro Revilla, asegura que los conciertos solo deben usarse las plazas libres y que no debe "salir un residente para que entre otro".