La Diputación Permanente del Congreso votará los decretos leyes de vivienda el próximo jueves

Los anuncios de alquiler de temporada y de habitaciones concentran más de las mitad de las ofertas, según Consumo

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La radiografía del mercado del alquiler permitirá comprobar si el decreto sobre vivienda consigue que el alquiler de temporada se pase a residencial. De momento, este último ocupa el 68% de la oferta de las casas, pero el alquiler de las habitaciones y de temporada sube más del 31%.

La mayoría se concentra en las ciudades de Madrid y Barcelona, donde ambos tipos de alquileres suman el 45,5%. También con precios más caros: en la capital son un 12,5% más caros que un alquiler normal y en Barcelona un 10,5%.

¿Por qué se votarán este jueves los decretos?

La Diputación Permanente del Congreso votará los decretos leyes de vivienda el próximo jueves, 12 de noviembre, un día después de la huelga general y justo antes del inicio de la campaña electoral. Los textos están en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que en este caso fue el pasado 7 de octubre. Pero tienen que refrendarse en el Congreso en un plazo máximo de 30 días.

Como las Cortes están disueltas por el adelanto electoral, es la Diputación Permanente quien se encargará de decidir si convalida o deroga los textos. demás de los decretos, también comparecerá la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para explicar la planificación de la red de energía eléctrica hasta 2030.