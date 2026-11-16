El Ayuntamiento ha declarado que quería recuperar el espacio de cara a las fiestas navideñas por un motivo de seguridad y salubridad

La Puerta del Sol vuelve a "ser lo que era" tras el desalojo de la acampada y la limpieza de la plaza

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BarcelonaAgentes de la Guardia Urbana de Barcelona, junto con efectivos del Área de Brigada Móvil (BRIMO) de los Mossos d'Esquadra, han desalojado este lunes de madrugada la acampada por la vivienda que estaba instalada en la Plaza de Cataluña de la Ciudad Condal desde el pasado 29 de septiembre.

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Así lo ha comunicado en sus redes sociales la Acampada Habitatge Catalunya, que también ha denunciado que han sido desalojados de manera "ilegal, sin previo aviso y sin mediación". El operativo se ha desarrollado con algún altercado aislado en la protesta en la que quedaban 70 personas. Por su parte, el Ayuntamiento ha declarado que quería recuperar el espacio de cara a las fiestas navideñas por un motivo de seguridad y salubridad.

La actuación policial

Asimismo, una portavoz ha señalado que la Guardia Urbana ha actuado "bajo la decisión de un regidor, no bajo la decisión del alcalde" y ha reclamado la intervención de "la figura de mediación" para poder ser desalojados. En este sentido, la cuenta oficial de la acampada ha difundido un documento en el que se puede ver la orden de desalojo, firmada por el regidor del distrito de L'Eixample, Jordi Valls Riera.

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Por otra parte, según ha confirmado Betevé, varios furgones policiales han rodeado la plaza, han cortado todos los accesos al tráfico y han establecido un perímetro que ha rodeado la acampada. Una vez desplegado el dispositivo, los agentes han accedido al interior de la acampada y han pedido a los manifestantes que recogiesen sus enseres y se marcharan.

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La actuación policial se ha saldado con cerca de 80 identificaciones y sin que se hayan interpuesto denuncias. Posteriormente, operarios del servicio de limpieza han terminado de sacar el material y limpiar la zona.