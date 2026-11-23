¿Un cambio de tendencia en el mercado de la vivienda? Los expertos ya notan una bajada en la compraventa de casas
Los datos de septiembre muestran una caída en la construcción del 9,7% respecto al mes anterior
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Los expertos ven un cambio de tendencia en el mercado inmobiliario. Aunque parecía que los precios iban a seguir subiendo de forma indefinida, los expertos ya notan una bajada en las operaciones de compraventa. ¿Las razones? Cada vez cuesta más la financiación y asumir el coste actual de las viviendas.
Las inmobiliarias también empiezan a notarlo: necesitan más tiempo para vender las casas. Por eso, se puede empezar a ver pequeñas caídas en los precios de las viviendas. Y no solo lo han visto ellos.
Se registra una caída en la construcción del 9,7% en septiembre
Hace unos días, Bruselas apuntó a la vivienda como uno de los riesgos para la economía española. Los datos de septiembre muestran una caída en la construcción del 9,7% respecto al mes anterior. Pero los expertos destacan que España necesita viviendas y recalcan que es difícil pensar que el mercado no coja fuerza.
"Es difícil pensar que va a ser un sector que no va a coger dinamismo en las construcciones en los próximos trimestres", señala Ignacio Conde Ruiz, profesor de la Universidad Complutense y subdirector de FEDEA.
Aunque el acceso a la vivienda sigue siendo preocupante. El banco de España afirma que una familia necesita 8,4 años de renta bruta para comprar una casa. Unos datos que se acercan a los niveles que hubo con la burbuja inmobiliaria.