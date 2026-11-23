Los datos de septiembre muestran una caída en la construcción del 9,7% respecto al mes anterior

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Los expertos ven un cambio de tendencia en el mercado inmobiliario. Aunque parecía que los precios iban a seguir subiendo de forma indefinida, los expertos ya notan una bajada en las operaciones de compraventa. ¿Las razones? Cada vez cuesta más la financiación y asumir el coste actual de las viviendas.

Las inmobiliarias también empiezan a notarlo: necesitan más tiempo para vender las casas. Por eso, se puede empezar a ver pequeñas caídas en los precios de las viviendas. Y no solo lo han visto ellos.

Se registra una caída en la construcción del 9,7% en septiembre

Hace unos días, Bruselas apuntó a la vivienda como uno de los riesgos para la economía española. Los datos de septiembre muestran una caída en la construcción del 9,7% respecto al mes anterior. Pero los expertos destacan que España necesita viviendas y recalcan que es difícil pensar que el mercado no coja fuerza.

"Es difícil pensar que va a ser un sector que no va a coger dinamismo en las construcciones en los próximos trimestres", señala Ignacio Conde Ruiz, profesor de la Universidad Complutense y subdirector de FEDEA.

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Aunque el acceso a la vivienda sigue siendo preocupante. El banco de España afirma que una familia necesita 8,4 años de renta bruta para comprar una casa. Unos datos que se acercan a los niveles que hubo con la burbuja inmobiliaria.