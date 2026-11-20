Manuel Pimentel Málaga, 20 NOV 2026 - 19:30h.

Los inmuebles a subasta provienen de la liquidación del grupo inmobilario malagueño Aifos y pertenecen a la urbanización El Parador de Añoreta, en la calle Argentina

Los pisos, en la urbanización El Parador de Añoreta, salen con descuentos de hasta el 32% sobre la tasación y las pujas estarán abiertas hasta el 16 de diciembre, aunque en algunos hay okupas

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Comprar una vivienda es cada vez más complicado en España, por eso cualquier oportunidad para conseguir una a un precio razonable se convierte en un reclamo difícil de ignorar. Y eso es justo lo que ofrece la subasta de 26 viviendas en Rincón de la Victoria, Málaga, con precios de salida que van desde 107.750 hasta los 174.785 euros.

Los inmuebles, ubicados en la urbanización El Parador de Añoreta, proceden de la liquidación de la sociedad malagueña Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias. La operación se enmarca en el procedimiento de liquidación de la sociedad que sigue el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, y se gestiona a través del portal Escrapalia. El plazo para pujar termina el 16 de diciembre.

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Las viviendas se sitúan junto a Añoreta Golf, en una zona residencial de baja densidad y cerca de las playas de Torre de Benagalbón. El residencial queda a unos 15 minutos de Málaga capital y a 25 minutos del aeropuerto, una ubicación que resulta muy atractiva especialmente para el mercado inversor.

Desde 107.750 euros

Los 26 lotes son viviendas independientes repartidas entre la planta baja y la quinta del edificio. Según los datos registrales, las superficies construidas van de los 70 a los 94 metros cuadrados. Catastro, en cambio, recoge entre 89 y 140 metros cuadrados. Es una de las diferencias que los interesados tendrán que revisar antes de presentar una oferta.

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El edificio, que es relativamente nuevo ya que se construyó en 2008, tiene un total de cinco plantas sobre rasante y dos sótanos. Cuenta con estructura de hormigón armado, cerramientos de ladrillo macizo, carpintería exterior de aluminio y redes completas de alumbrado, abastecimiento y alcantarillado. El conjunto alberga 100 viviendas, además de garajes, trasteros y locales comerciales, aunque parte del edificio sigue sin terminar después de tantos años. Además, algunos de los pisos se encuentran actualmente okupados, un riesgo a tener en cuenta a la hora de pujar.

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Lo más llamativo, con los precios de la vivienda que padece España en 2026, es que esta subasta tiene precios de salida que se sitúan entre 107.750 y 174.785 euros. Las tasaciones oficiales van desde los 161.802 hasta los 254.520 euros, con un valor conjunto para la cartera de 5,4 millones de euros.

Esta oferta plantea descuentos de hasta el 32% sobre los valores de tasación, aunque el anuncio no detalla una rebaja uniforme para cada vivienda. Marta Casado, responsable de Marketing en Escrapalia Inmuebles, afirma que la ubicación y esos precios de salida dan "un margen de seguridad y rentabilidad potencial muy sólido para quien sepa gestionar las particularidades del activo".

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Depósito previo

Eso sí, la operación tiene sus letras pequeñas. No hay llaves ni acceso a las viviendas para hacer visitas interiores, así que los compradores tendrán que analizar con detalle la documentación disponible. Los depósitos exigidos para participar van de los 27.000 a los 43.700 euros y se devuelven íntegramente a quienes no resulten adjudicatarios.

Para pujar hay que registrarse gratis en Escrapalia Inmuebles y hacer el depósito de garantía indicado en cada lote. La subasta interesa, según la plataforma, a inversores profesionales y flippers, a pequeños inversores patrimonialistas, a SOCIMIs y family offices, y a Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIs).

No es la primera vez que la liquidación de este grupo empresarial pone activos en el mercado. En septiembre de 2026, el mismo procedimiento incluyó otra puja con bienes repartidos por distintas localidades de la Costa del Sol. En el Rincón de la Victoria ya salieron a subasta otros de la urbanización Cerro Manila, en La Cala del Moral, desde 91.000 euros.

Esta vez el lote consta de 26 viviendas concentradas en El Parador de Añoreta. la plataforma Escrapalia, con sede en Madrid ha subastado desde su fundación en 2010 más de 108.000 lotes vendidos, con más de 600.000 usuarios nacionales e internacionales.