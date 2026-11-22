Un 48% de las mujeres se plantea comprar una casa con sus amigas: la mayoría cree que las haría más felices

Fenómeno 'las chicas de oro': cada vez más mujeres senior eligen compartir casa con otras mujeres

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“Para cuando nos jubilemos, nos compramos una aldea abandonada y la restauramos para vivir todas juntas”. La idea, que surgió en la conversación de un grupo de amigas cualquiera, no es tan descabellada, porque vivir con amigas (y especialmente hacerlo cuando se cruza la edad de la jubilación) se está convirtiendo en una tendencia emergente.

Los medios estadounidenses han detectado ya un patrón en el mercado inmobiliario: cada vez son más las mujeres jóvenes que compran una casa con una amiga. No son pareja, por lo que se habla de "compra conjunta platónica". No siempre se compra con una amiga (los amigos también entran en la ecuación) y, en ocasiones, son los hombres los que entran en esta dinámica de compra platónica, pero la tendencia se está viendo sobre todo, entre las compradoras.

De hecho, la idea ha saltado el Atlántico, tanto que una compañía de búsqueda inmobiliaria británica, Rightmove, lanzaba este verano una campaña de colaboración con la muñeca Barbie dirigida a ese mercado. Según sus propios datos, el 48% de las mujeres millennial y de la Generación Z se plantean esas compras conjuntas platónicas y un 44% considera que en el futuro cercano será un camino cada vez más habitual entre las mujeres para convertirse en propietarias. "Para muchas mujeres jóvenes, tener una casa en propiedad es un hito a lograr, pero el camino para lograrlo no es siempre recto", asegura Colleen Babcock, experta en propiedades del portal.

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Los motivos para comprar una casa con una amiga

Pero ¿por qué comprar una casa con una amiga? El punto fundamental es el estrés que genera el mercado inmobiliario: comprar sin compañía se ha convertido en un sueño inalcanzable. La propiedad de la vivienda y la vivienda en sí misma se ha vuelto tan cara, que una parte importante de la población necesita ayuda para poder acceder a ella. Sin embargo, no todo el mundo puede apoyarse en una pareja y, así, en el poder adquisitivo combinado de dos salarios.

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Sin embargo, no todo deriva de una simple cuestión matemática y de la precariedad en el acceso a la vivienda. Vivir con tus amigas aporta otros beneficios intangibles que se valoran y aprecian. Así, las mujeres con las que habló Rightmove ven otras ventajas añadidas más allá de dividir entre dos el precio de compra. Un 56% considera que esta copropiedad las haría más felices, un 58% que les daría estabilidad y un 62% que les aportaría más sentido de comunidad.

Al tiempo, impacta también el cambio en modos de vida y las necesidades del espacio. "Las viviendas que hemos hecho hasta ahora no están preparadas para las necesidades de habitabilidad del presente", apunta al otro lado del teléfono la arquitecta Roser Casanovas, del colectivo Punt 6; una cooperativa de trabajo (formada por arquitectas, sociólogas y urbanistas) dedicada al urbanismo feminista. Aquí no solo importa la cuestión de que las casas tengan divisiones y habitaciones que quizás funcionaban en décadas pasadas y no tanto en las de ahora, sino también, como suma la arquitecta, que se apostado por una "mirada androcéntrica" que se ha trasladado igualmente a la propia ciudad. En la ecuación no entraba priorizar los cuidados.

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"La vivienda se pensó para una familia donde alguien resolvía mágicamente las tareas de los cuidados", señala. Y a esas mujeres que hacían mágicamente esas tareas se las invisibilizó, "se las puso en lugares como más escondidos". "Lo ejemplifica mucho el ciclo de la ropa", apunta. Es algo que está condenado a espacios escondidos de la casa, si se ha tenido suerte y quien diseñó el piso se acordó de que la ropa hay que lavarla y tenderla.

Los nuevos modelos habitacionales emergentes están planteándose cómo puede cambiar esto, cómo se pueden poner los cuidados en el centro o cómo romper con inercias como las de que cada unidad habitacional deba solucionar los problemas al completo de sus habitantes, en lugar de compartir soluciones. "El diseño siempre debería estar al servicio de las personas para facilitarnos la vida y no ponérnoslo más difícil", señala la arquitecta.

Las mujeres mayores de 50 años como público objetivo

Son justo esa clase de beneficios, tanto tangibles como intangibles, los que destacan las responsables de las comunidades de cohousing para mujeres mayores que han empezado a emerger en las últimas décadas. Su público concreto está muy definido: están pensadas para mujeres mayores de 50 años.

New Ground, en High Barnet, cerca de Londres, es uno de los ejemplos más virales. Sus habitantes acaban de publicar un libro contando su experiencia, 'Our Later Years', lo que las ha hecho más conocidas. New Ground es un sistema de cohousing para mujeres mayores de 50 años. A sus fundadoras se les iluminó la bombilla escuchando una charla en 1998, en la que se hablaba sobre las experiencias pioneras de cohousing senior que estaban funcionando ya en Holanda.

Es, como apuntan en su web, “una alternativa a vivir solas” que les da “vecinas amigables y atentas”. La comunidad consta de 25 pisos y está diseñada manteniendo un equilibrio entre la privacidad y la comunidad, integrando responsabilidades compartidas o buscando romper con los estereotipos edadistas. Como explica una de sus habitantes a 'The Times', "no es una residencia especial para gente anciana", sino un sistema que les permite vivir de forma independiente y autónoma durante sus últimas décadas de vida. Los hombres no están prohibidos, explica, pero no pueden vivir allí de forma permanente.

Es un modelo parecido al The Bird’s Nest, en el este de Texas (Estados Unidos), una comunidad de tiny homes fundada en 2022. Su fundadora, Robyn Yerian, tenía entonces 70 años y se había quedado sin opciones para poder retirarse de forma confortable, como le explica a 'The New York Times' con los ahorros para la jubilación que tenía. Instalarse en una tiny home fue una solución, una que abrió a otras mujeres en situaciones parecidas. Todas superan los 60 años.

Estas propuestas se crean como espacios de vivienda para mujeres, pero ¿de dónde vienen y cómo surgen? En realidad, y aunque pueda parecer muy moderno, es algo que tiene una historia muy antigua. Como señala Casanovas, estas ideas vienen "de una genealogía de alternativas, propuestas feministas o desde los movimientos sociales, que no siempre han tenido esa visibilización". "Pero siempre han existido propuestas para vivir de otra manera". Al fin y al cabo, ya en la Edad Media existían las beguinas.

La Morada, una propuesta española

La idea es, así, cada vez más común, aunque para vivir con amigas no es necesario esperar a la edad de la jubilación. Otros proyectos están apostando por hacerlo a cualquier edad y ayudando a replantear los conceptos de familia o los formatos de cómo debe ser una vivienda. Los espacios se convierten así en "puntos de encuentro", como señala Casanovas, en el que se pivota de comunidades de propietarios y propietarias a de vecinos y vecinas. Es lo que hace en Barcelona La Morada.

Esta cooperativa surgió, justamente, de un grupo de amigas que querían vivir juntas, como explica la arquitecta Nuria Moliner, que habla del proyecto en su libro ‘Diez casas diez noches’. La Morada es un edificio completo, diseñado pensando en una vida muy colaborativa.

La propiedad es colectiva y cada vivienda está muy abierta a la vida vecinal, al tiempo que se puede adecuar a los cambios de necesidades de quienes lo habitan. El espacio está igualmente muy conectado con el barrio en el que se ubica. “De la mano del proceso de promoción de nuestro edificio, estamos experimentando con la creación de un modelo de vida feminista, sostenible, comunitario y solidario”, explican en la web del proyecto. La Morada está abierta a la comunidad LGTBIQ+.

Quién puede permitirse vivir con amigas

Casanovas apunta, con todo, un punto interesante para el debate, el de quién puede finalmente vivir o no con sus amigas, incluso cuando es una jubilada que busca autonomía. Casi todas estas iniciativas surgen de inversión privada en suelo privado y no desde la vivienda pública, un punto interesante para el debate cuando se empieza a hablar tanto de cuidados y envejecimiento activo.

Aun así, la experta señala que en estos proyectos cooperativos sí suele haber un cierto interés social y una conciencia de estas cuestiones. Lo ejemplifica con La Renega, en Cataluña, un proyecto liderado por mujeres, "una cooperativa muy pequeñita rural" en el que cuentan con dos pisos para dar soporte a mujeres que han sufrido violencias machistas.