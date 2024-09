Los resultados del nuevo estudio longitudinal sobre jóvenes de escuela secundaria, publicado en 'The Journal of Child Psychology and Psychiatry', indican que la desaprobación materna de los amigos en respuesta a los problemas de conducta del niño daña la posición del menor entre sus pares, lo que exacerba los problemas de conducta que la prohibición de amigos originalmente pretendía prevenir.