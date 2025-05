Sara Andrade 29 MAY 2025 - 05:30h.

El 78% de deportistas españoles han sufrido algún tipo de violencia interpersonal durante su infancia

Por ello, un proyecto pionero pretende introducir a los psicólogos en los clubes de fútbol de 8 a 16 años

No hace falta irse a las grades de los clubes de fútbol profesional para escuchar la cantidad de insultos y violencia que se dan durante el tiempo de juego. Basta con pisar algunos campos de municipios españoles para darse cuenta de la problemática. Algunos, de hecho, ya han optado por poner carteles en los que se lee "no a los insultos en la grada". Es algo bastante común en los campos de fútbol de toda España, y, aunque parezca ilógico en partidos donde los jugadores son menores de edad, parece haberse normalizado.

Las cifras que aporta el Colegio de Psicólogos de Madrid son alarmantes: el 78% de deportistas españoles han sufrido algún tipo de violencia interpersonal durante su etapa como deportistas menores de edad. A ello se suman fenómenos en aumento como el agotamiento emocional, los trastornos de la conducta alimentaria, el acoso y el abandono deportivo prematuro, especialmente entre niñas, ya que el 48% deja el deporte al llegar a la adolescencia, frente al 33 % de los niños. Los menores con discapacidad presentan una probabilidad cuatro veces mayor de sufrir abusos en el deporte, lo que hace aún más urgente intervenir con perspectiva inclusiva. ¿Cómo se ha llegado a estas cifras? ¿Se puede hacerlo algo al respecto?

Un proyecto pionero en España

La respuesta a estas preguntas se responde con un nuevo proyecto pionero en España. Una iniciativa que, de manera inmediata (porque se empieza a implementar este año, en agosto ya estará en marcha), conllevará la inclusión de psicólogos en 12 clubes de fútbol infantil en la Comunidad de Madrid. El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid fue el encargado de presentarla esta semana bajo el título 'Promoción del bienestar psicológico en futbolistas menores de edad - Psicología en contextos deportivos PsiDE' junto a la Fundación del Colegio y la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) y en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Villanueva y la Fundación MAPFRE.

Su objetivo es claro: buscar hacer del fútbol base un entorno seguro, inclusivo y emocionalmente saludable para niñas, niños y adolescentes de entre 8 y 16 años.

En concreto, este proyecto de investigación aplicada se desarrollará a lo largo de la temporada 2025-2026 para crear entornos deportivos seguros e inclusivos, entrenar en habilidades de regulación emocional y reducir las conductas violentas mediante la aplicación de protocolos de actuación y la intervención profesional de psicólogos y psicólogas del deporte con entrenadores, personal técnico, familias, futbolistas y responsables de los clubes madrileños de fútbol.

"La finalidad del deporte va más allá de ganar, del rendimiento, tiene otro aporte que tiene que ver con el disfrute, sobre todo, porque estamos hablando de niños y adolescentes. Además está comprobado que cuando no se dan las circunstancias de bienestar que se tienen que dar se convierte en una situación de desgaste, que genera más daño", explica en una entrevista a la web de Informativos Telecinco, Timanfaya Hernández, presidenta de la Fundación del Colegio de la Psicología de Madrid.

Por eso los 12 clubes elegidos para empezar con esta iniciativa representan pluralidad, es decir, hay femeninos, de fútbol sala, etc. Cada uno de ellos contará con un psicólogo o psicóloga que implemente de forma diaria ese protocolo, con el fin de valorar los datos al final de la temporada, y ver, sobre todo, si han generado cambios. "Serán uno más en el equipo técnico", subraya Timanfaya.

El objetivo es que se cumplan la LOPIVI, la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia aprobada en junio de 2021, en el deporte. "Todos estamos obligados a poner un paraguas de protección a los niños y a las niñas. Tenemos que garantizar que los entornos sean de calidad y seguros para ellos, y que se detecte de forma rápida cualquier indicador de maltrato. Legalmente es una obligación", añade. Además, lo positivo del proyecto es que se extenderá a toda España y también a otras disciplinas deportivas.

La presión, uno de los factores más significativos en el malestar psicológico de los niños y niñas que juegan a fútbol

En la presentación del proyecto participaron una entrenadora, un árbitro, así como una madre de dos niños futbolistas y todos coincidieron en que la presión es uno de los puntos a trabajar para mejorar el bienestar psicológico de los niños y niñas. Mamen Blasco, entrenadora RFFM lo explicaba así: "Pasa más de lo que quisiéramos. A muchos entrenadores se nos olvida que tratamos con personas, con niños. Como entrenadores nos enfocamos en la técnica, pero no tenemos tanto control de cómo gestionar a esas personas, es importante trabajar con psicólogos para poder ayudarles y evitar esas situaciones los fines de semana donde veamos insultos en la grada. Hay mucha presión, pero si vamos de la mano, podemos crear ambientes más sanos". Y, en ese sentido, sugiere que hay que transmitir emoción por lo que se hace pero también mejorar en empatía.

Muchas niños y niñas se presionan a sí mismos por demostrar al entrenador que lo hacen bien, y si no juegan o no demuestran el rendimiento que se requiere, saben que quizá ese día no salgan al campo. Por eso es tan importante que el proyecto incluye a todos los agentes implicados, también los entrenadores. “Los niños tienen que divertirse y adaptar otros valores del deporte como son el compañerismo y no tanto la competitividad”, añadió Ana Cabanillas, madre de futbolista, en la presentación del proyecto en el Colegio de Psicólogos de Madrid.

En la misma línea se pronunció, Francisco Díez, presidente de la RFFM, quien puso de manifiesto la necesidad de contribuir a una cultura del deporte basada en el respeto y los buenos tratos.“Queremos generar una transformación real y duradera en los clubes, que implique a entrenadores/as, familias, directivos/as, árbitros/as... porque el bienestar psicológico es una prioridad para nuestra Federación”, expresó.