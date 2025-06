Las notas de la PAU ya están dejando historias como la de estas dos mellizas que han conseguido la misma nota en el examen

La guipuzcoana Maddi Garate saca la nota más alta de la PAU en Euskadi: “Además de estudiar es importante tener vida”

Ya se van conociendo los resultados de las pruebas de acceso a la universidad. Y entre las notas más altas están las obtenidas por unas mellizas de Tudela en Navarra. La curiosidad es que estás mellizas, además de su parecido físico, han conseguido sacar la misma puntuación, un 13,3, aunque sus gustos son muy diferentes.

Una quiere ser médico y la otra prefiere la historia. María ha sacado un 13,339, casi igual que su melliza Irene, con un 13, 318: "Me alegro muchísimo más por ella que por mi". Son muy parecidas, excelentes y famosas hoy en Tudela. Irene se decanta por historia: "A mí realmente es lo que me gusta y lo que quiero hacer y lo que me llena". Una asignatura que odia su hermana María, futura médica.

Las mejores notas de toda España y sus planes de futuro

Maddi, la mejor nota del País Vasco: "Es un nombre grande, la mejor de Euskadi. No todo es el estudio también desconectar, estar con amigos". Hoy de ruta por el monte mientras piensa qué estudiar: "Con las notas así voy a mirar otras opciones como ciencia de datos con ADE". Una de las notas más altas de Andalucía la tiene Fernando, con un 13,954. Aunque no está satisfecho porque dice que podría haber sacado un poquito más".

Kel se ha quedado muy poco de la perfección, ha conseguido sacar un 13,95: "Es muchísimo alivio y por primera vez en mi vida puedo decir que estoy orgullosa de mi trabajo. El futuro lo tiene muy claro: "Voy a irme a Madrid a estudiar neurociencia. Quiero darle un fundamento muchísimo más sólido a la teoría 'Queer'.