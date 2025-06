Recuerda que la nota de corte no es un requisito fijo, sino la nota del último estudiante que obtuvo plaza en la convocatoria anterior

Cómo interpretar los resultados de la PAU y tomar decisiones si no entras en tu primera opción

Una vez publicadas las notas de la PAU 2025, decenas de miles de estudiantes en nuestro país se enfrentan a un momento decisivo: traducir cifras y décimas en decisiones reales. La nota final ya está disponible, pero la carrera soñada no siempre aparece entre las opciones adjudicadas. ¿Y ahora qué?

Antes de precipitarte, asegúrate de que has comprendido bien tu nota de acceso total. Recuerda que la calificación final puede llegar hasta 14 puntos y se compone en un 60% de la nota media de Bachillerato, y un 40% de la nota media de la fase general de la EBAU, con la posibilidad de sumar hasta 4 puntos por materias específicas (fase voluntaria) con ponderaciones según el grado y la universidad.

¿Qué significa la nota de corte?

La nota de corte no es un requisito fijo, sino la nota del último estudiante que obtuvo plaza en la convocatoria anterior. En 2025, como en años anteriores, se trata de cifras que pueden variar ligeramente de un año a otro, dependiendo de la demanda concreta que exista y el número de plazas ofertadas.

Por eso, si te has quedado cerca de esa nota, aún puedes conseguir entrar mediante las listas de espera. Pero hay que saber cómo gestionarlas. Estas listas se actualizan automáticamente en varias adjudicaciones sucesivas durante el verano. Las universidades te contactan (por correo o SMS) si quedas reubicado en una plaza que habías solicitado.

Por eso, es importante confirmar tu interés por permanecer en lista de espera si el sistema lo solicita (algunas universidades lo exigen expresamente). Además, ten en cuenta que puedes aceptar una plaza provisionalmente, pero seguir pendiente de reubicaciones, lo que no te impide ser llamado para tu opción prioritaria.

¿Y si no entras finalmente en ninguna de las opciones solicitadas?

Existen múltiples alternativas viables y estratégicas si no accedes en primera instancia al grado deseado:

Buscar grados similares con menor nota de corte: Muchas veces existe un grado muy parecido (convalidable o con asignaturas comunes) cuya nota es sensiblemente inferior, y tras ello realizar un cambio de grado. Para ello consulta las asignaturas comunes y las pasarelas internas entre grados en los portales de las universidades o directamente con secretaría académica.

Muchas veces existe un grado muy parecido (convalidable o con asignaturas comunes) cuya nota es sensiblemente inferior, y tras ello realizar un cambio de grado. Para ello consulta las asignaturas comunes y las pasarelas internas entre grados en los portales de las universidades o directamente con secretaría académica. Acceder a grados con plazas vacantes : Después de las primeras adjudicaciones, muchas universidades publican un listado de titulaciones con vacantes. Puedes optar a ellas aunque no las hubieras puesto en tu preinscripción inicial. En 2024, el 11,3% de los estudiantes accede a la universidad por esta vía, según datos del Ministerio de Universidades.

: Después de las primeras adjudicaciones, muchas universidades publican un listado de titulaciones con vacantes. Puedes optar a ellas aunque no las hubieras puesto en tu preinscripción inicial. En 2024, el 11,3% de los estudiantes accede a la universidad por esta vía, según datos del Ministerio de Universidades. Matricularte en una universidad privada o centro adscrito : Aunque tienen un coste notablemente más elevado, las universidades privadas no se rigen exclusivamente por la nota de corte. Puedes acceder con tu expediente, entrevistas personales o pruebas propias. Por ejemplo, hablamos de la Universidad Europea, UAX, Nebrija o ESIC. Es importante no olvidarse de consultar también sus programas de becas y ayudas al estudio, que pueden cubrir hasta el 50% de la matrícula en algunos casos.

: Aunque tienen un coste notablemente más elevado, las universidades privadas no se rigen exclusivamente por la nota de corte. Puedes acceder con tu expediente, entrevistas personales o pruebas propias. Por ejemplo, hablamos de la Universidad Europea, UAX, Nebrija o ESIC. Es importante no olvidarse de consultar también sus programas de becas y ayudas al estudio, que pueden cubrir hasta el 50% de la matrícula en algunos casos. Estudiar un ciclo formativo de grado superior (FP): La Formación Profesional se ha convertido en una alternativa de prestigio, especialmente en áreas con alta empleabilidad (sanidad, informática, energía, logística). Tras completar el grado superior, puedes acceder directamente a la universidad con la nota media del ciclo, sin necesidad de repetir la PAU.

Además, si lo deseas, puedes presentarte a la fase específica de la EBAU para sumar hasta 4 puntos más. Incluso es posible repetir la prueba completa, o parcialmente, para conseguir una mejor calificación.

¿Qué no debes hacer?

No tomes una decisión precipitada por presión externa. No te matricules en un grado que no te interesa solo por “no perder el año”. No te desconectes de los plazos ya que perder una fecha puede cerrarte oportunidades de reubicación o cambio.