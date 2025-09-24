Los retos a los que se enfrentan los profesores en el curso 2025-2026: "Nos encontramos ante una paradoja"

Sara Andrade 24 SEP 2025 - 06:30h.

Maestra de Pueblo publica por primera vez una guía para maestros que quieren empezar el curso con buen pie

Nerea Riveiro, pedagoga: "Debemos preocuparnos cuando un niño no es capaz de seguir una clase que dure un tiempo prudencial"

¿Cómo está siendo esta vuelta al cole para los profesores? ¿Cómo se presenta para ellos el nuevo curso y qué nuevos retos están por venir? La situación actual para el profesorado en España es desigual según la provincia, aunque, en general, las ratios suelen ser demasiado altas y los recursos educativos bajos. Por otro lado, están los datos sobre salud mental del profesorado.

El Defensor del Profesor del sindicato ANPE advirtió en el informe anual de 2024 que el 69% de los docentes que acudieron a su servicio de ayuda lo hizo por casos de ansiedad, un 16,1% estando de baja laboral y un 13,4% con depresión, esta última cifra ligeramente superior al 2023 (12,7%). Esta degradación de la salud mental de los profesores está muy ligada, como explicaban en el informe, a la sobrecarga burocrática y a la falta de recursos para afrontar los retos educativos.

Hablamos con Maestra de Pueblo, cuyas novelas han sido un aliento para muchos profesores. En este inicio de curso escolar vuelve con su primer libro de no ficción 'Maestra de Pueblo. Manual de supervivencia para profes' (Somos B), una guía para maestros y maestras que contiene como siempre humor e ironía, además de una realidad sin filtros de lo que hay detrás de la profesión: claustro, evaluaciones, preparación del curso, etc. Le acompañan las ilustraciones de la barcelonesa Cristina Picazo, que después de estudiar Bellas Artes, dio clases de grabado, pintura y plástica a niños y adultos durante muchos años.

Poco sabemos de la identidad de Maestra de Pueblo, que desde hace años se mantiene en el anonimato. Ingeniosa, irónica y crítica, esta maestra retrata con humor el día a día en las aulas a través de las redes sociales, donde se ha convertido en un auténtico fenómeno en los últimos años con más de 200 mil seguidores. Ha escrito otras novelas gráficas como 'Maestra de pueblo con L de novata', 'Estado civil: opositora', 'Borrón y cuenta nueva', 'La escuela vaciada' y '¡Gracias, profes!'.

Pregunta: Has escrito ya muchos libros pero este es un manual para profesores. ¿Qué has querido transmitir en él y qué crees que hacía falta poner por escrito en el momento en el que nos encontramos?

Respuesta: He querido poner por escrito lo que todos pensamos y comentamos en la sala de profes pero pocas veces se recoge en un libro: la realidad del aula sin filtros. Hacía falta poner por escrito que los profes no somos superhéroes ni tenemos las soluciones para todo, aunque a veces lo parezca, y que sobrevivir en la escuela es un arte que se aprende con práctica, humor y mucha paciencia.

P: Manual de supervivencia para el primer día y primeras semanas de curso. ¿Qué es lo que para ti es esencial que tengan en cuenta los maestros?

R: Lo importante de verdad es conocer a tu alumnado: hablar con ellos, observar sus necesidades, ver su punto de partida… A veces se nos olvida que esa es nuestra principal labor. Si en septiembre invertimos tiempo en eso, el resto del curso podremos adaptarlo mucho mejor. Últimamente en redes vemos profes “de catálogo”, con clases ideales y materiales de Pinterest, pero la realidad es otra, cada grupo es distinto y no hay receta mágica. Y, por supuesto, hay que tener siempre un plan B… y hasta un plan C, porque el plan A suele fracasar en el minuto uno de clase.

P: ¿Cómo se prevé el curso 2025-2026? ¿A qué complejidades os enfrentáis este nuevo curso?

R: Como siempre: con ilusión, con un poquito de miedo y con toneladas de burocracia. A eso se suma un reto que cada vez pesa más: la baja natalidad. Cada curso hay menos alumnado y eso se traduce en cierres de aulas y en mucha incertidumbre en los centros, sobre todo, en la escuela pública. Es una paradoja, mientras nos piden innovar, adaptarnos y llegar a todo, muchas veces lo hacemos con menos recursos y con la duda de si el año siguiente habrá la misma plantilla o las mismas líneas abiertas.

P: ¿Cómo se planifica un curso? ¿Qué es aquello que para ti es imprescindible conocer?

R: Se planifica con lápiz, porque lo que escribas en septiembre se derrumba en Navidad. Lo imprescindible es conocer al alumnado, porque puedes tener la mejor programación del mundo, pero si tus alumnos no aprenden con la ficha preciosa que te descargaste de Instagram, te toca cambiar y adaptarte tú, no ellos. Al final, la clave está en flexibilizar y no en encajar a 25 niños distintos en un único molde.

"El papel del profe pasa por ser ese referente de seguridad y de escucha"

P: ¿Qué roles crees que son más complicados para el docente?

R: El papel de “psicóloga” es de los más difíciles. Nos encontramos con niños que cargan con dramas familiares o problemáticas que ni siquiera son capaces de verbalizar, y mucho menos de asumir. Hay tantas realidades distintas que hasta algo tan simple como preguntar “¿qué tal el verano?” o “¿dónde te has ido de vacaciones?” puede convertirse en un momento incómodo. No todos tienen las mismas experiencias, ni las mismas oportunidades. Y ahí es donde el docente tiene que tener una sensibilidad especial para leer entre líneas, acompañar y dar seguridad. Porque al final, lo de dar clase es lo más fácil, lo complicado es todo lo demás.

P: ¿Cómo se sobrevive en el recreo? ¿Algún consejo?

R: Con mucho café, ojos en la nuca y una habilidad especial para escuchar tres conversaciones a la vez. Truco de profe con muchos patios: nunca te pongas a vigilar cerca del balón de fútbol, porque tarde o temprano acabará en tu cara.

P: Se habla de que la salud mental de los jóvenes ha decaído en los últimos años. ¿Qué se ve en el aula y cuál es el papel del profesor?

R: Como he dicho antes, hay muchos tipos de familias y mucha problemática que se acaba trasladando a los niños, que a veces necesitan más un abrazo que una ficha. El papel del profe pasa por ser ese referente de seguridad y de escucha, alguien que no juzga y que está ahí. No somos psicólogos, ni podemos resolver todos sus problemas, pero sí podemos darles un espacio tranquilo y un poco de calma en medio del caos. Y muchas veces, con eso ya hacemos bastante más de lo que imaginamos.

P: Bullying en la escuela: ¿cómo debería actuar un profesor?

R: Mirando de frente el problema y no restándole importancia. El “son cosas de niños” ya no cuela. Hay que actuar rápido, con el resto del equipo y dejando claro que en el aula no hay sitio para el miedo ni las burlas.

P: ¿Cuál es el kit que te acompaña durante todo el curso?

R: Mi kit es bastante básico: café, bolígrafos que misteriosamente desaparecen, mi portátil, una buena planificación y sobre todo, paciencia y sentido del humor. Sin humor no llegas ni a Navidad.

P: ¿Qué es para ti lo más complicado de gestionar en la relación con los padres?

R: Las expectativas. Hay familias que a veces no asumen que su hijo pueda tener dificultades de aprendizaje; otras piensan que el profe tiene una varita mágica para solucionarlo todo. Lo más difícil es explicar que la educación es cosa de dos: escuela y familia. Pero con una comunicación fluida y sincera entre familia y escuela, se puede encontrar la mejor manera de ayudarles.