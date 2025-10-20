Una de las claves para acabar con los casos de acoso escolar es que los niños sean conscientes del daño que pueden llegar a hacer

El colegio Irlandesas Loreto de Sevilla podría perder el concierto de la Junta de Andalucía tras la muerte de Sandra Peña

Compartir







El caso de Sandra Peña ha dejado muchos frentes abiertos sobre cómo es posible que se sigan produciendo casos de acoso escolar que no sean detectados a tiempo. Por ello, muchos psicólogos se empiezan a preguntar si tiene que ver con la educación que reciben los niños más pequeños y su percepción del daño que pueden generar en otros. Muchas veces son los padres quienes justifican este tipo de comportamiento. Ese es el gran error.

Muchas veces en el aula se considera normal excluir, tratar mal e incluso ser cruel con otro compañero. La importancia de que los menores sean conscientes del daño que puede producir estas actitudes, es la clave para que historias como la de Sandra no se vuelvan a repetir. Pero, ¿Dónde empieza el acoso escolar? Lo explica la directora general adjunta de 'EDUCO': "Tiene que existir un desequilibrio de poder y una intención de dañar a los demás. Además, tiene que ser repetida en el tiempo".

Cuando ocurren estos casos, la clave está en identificar qué hay detrás de ese comportamiento agresivo: "Muchas veces pueden que estén expuestos a pantallas que muestren ese tipo de contenido violento, que lo vivan dentro de sus casas o que haya sido previamente víctima de acoso escolar y que repita los patrones", explica Diana Díaz desde la fundación ANAR. Entender el origen, definir la violencia y transmitir los valores y respeto desde casa es fundamental para que los más pequeños comprendan la gravedad del problema y sepan actuar frente a un caso.

Qué hacer en caso de que el colegio no responda

"Si trasmitimos esos valores en casa, luego cuando nuestros hijos vayan al centro educativo será mucho más fácil que los ejerza ". Cuando eso no es así, hablar con el centro escolar para que haga un seguimiento con los mecanismos existentes es otra de las claves para poder evitar que el acoso escolar siga sumando víctimas. "Hay protocolos de identificación y denuncias que deben tener los centros educativos". "Si los padres ven que el centro educativo no responde deben acudir a la inspección educativa".