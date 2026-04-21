El proyecto de ley contempla un máximo de 22 estudiantes por aula en Educación Primaria y de 25 en Secundaria

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El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley que bajará el número máximo de alumnos por clase y reducirá la jornada del docente de Primaria y Secundaria. El cambio sustancial empezaría aplicarse a partir del próximo curso, después de que la norma supere el trámite parlamentario. El ministerio de Educación ha prometido que también se revisarán, antes del verano, las ratios en la Educación Infantil de 0-3 años.

El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta esta ley que propuso hace casi seis meses la exministra de Educación Pilar Alegría y que la nueva titular del Ministerio, Milagros Tolón, retomó a final de año.

El proyecto de ley contempla un máximo de 22 estudiantes por aula en Educación Primaria y de 25 en Secundaria (frente a los 25 y 30 actuales) y rebaja la jornada docente hasta un tope de 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 en Secundaria y Bachillerato, mientras que el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) contará como doble plaza en los centros sostenidos con fondos públicos.

Educación promete revisar las ratios en las aulas de 0 a 3 años

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes estudiará el número de alumnos máximo que debe haber en las aulas de 0 a 3 años. El objetivo de regular el decreto establece el número de alumnos con el fin de rebajarlas y conseguir "una mejora de la calidad educativa".

El Ministerio se ha comprometido a modificar las ratios actuales del primer ciclo de Educación Infantil que en algunos casos llega a los ocho bebés por aula en menores de 1 año, después de las movilizaciones que protagonizan las profesionales de las escuelas infantiles con el fin de rebajarlas y conseguir "una mejora de la calidad educativa".

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El Ministerio se ha comprometido a modificar las ratios actuales del primer ciclo de Educación Infantil que en algunos casos llega a los 8 bebés por aula en menores de 1 año, después de las movilizaciones que protagonizan las profesionales de las escuelas infantiles, según el comunicado que ha difundido a través de los medios.

En la revisión del decreto de 2010 podrá incluir la regulación de las ratios de los centros docentes que imparten el primer ciclo de educación infantil para "conseguir una mejora de la calidad educativa y una mayor aproximación a una atención más individualizada", señalan desde el Ministerio.

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La ministra de Educación, Milagros Tolón, se ha reunido recientemente con la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) donde ha mostrado su disposición a dar una solución a sus reivindicaciones de mejoras laborales.

La denuncia de las educadoras: 14 niños de uno y dos años en cada aula

Las educadoras de este ciclo educativo, cuya escolarización no es obligatoria, denuncian aulas con 14 niños y niñas de 1 a 2 años o de hasta 20 criaturas de 2 a 3 años a cargo de un profesional.

La normativa vigente establece en aulas con menores de 1 año, un máximo de 8 niños; de 1 a 2 años, entre 10 y 14 niños; y de 2 a 3 años, entre 16 y 20 niñas o niños por unidad.

Bajar las ratios máximas es la principal reivindicación de estas profesionales después de que se haya disparado la escolarización de un 35 % en 2017 al 55,8 % actual.

Los Gobiernos autonómicos, responsables de modificar las ratios

El Ministerio de Educación ha dejado claro que son las autonomías las que tienen competencias para modificar las ratios de estos centros "de manera inmediata", aunque el Gobierno legislará para que se cumpl.

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha puesto en valor la voluntad de "diálogo y el compromiso de negociación del Ministerio" para atender las demandas de este colectivo y valorar la relevancia de su labor. Tolón ha recordado que esta demanda que la plataforma PLEI lleva años reclamándose a la Comunidad de Madrid.

En total hay unos 11.330 centros que imparten primer ciclo de Educación Primaria -2.034 más que en el curso 2013-2014- y de ellos cerca de 6.000 son públicos y unos 5.400 privados.