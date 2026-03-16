La huelga de maestros y profesores en Cataluña provoca cortes en las carreteras de los accesos a Barcelona

Cataluña afronta una semana de paros en las aulas por el pulso que los sindicatos Ustec, Aspepc y CGT mantienen con la Generalitat

La C-31 ha acumulado hasta 5 kilómetros de colas en Badalona y 1 kilómetro en l'Hospitalet

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BarcelonaLa mañana de este lunes, la C-31 en Badalona en sentido sur --también en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en sentido norte-- y dos tramos de la Ronda de Dalt en Barcelona en Valldaura, han tenido que ser cortadas por la manifestación de docentes que están en huelga este lunes desde primera hora.

En concreto, la C-31 ha acumulado hasta 5 kilómetros de colas en Badalona y 1 kilómetro en l'Hospitalet, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

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En la Ronda de Dalt se han acumulado 3 kilómetros y 1 kilómetro de colas a causa del corte, uno en sentido Nus Trinitat y otro en sentido Llobregat.

Pese que a que algunas vías ya han reabierto, todavía se acumulan kilómetros de retenciones, según el Servei Català de Trànsit.

Segura pide a Dalmau y Parlon que Mossos no carguen durante las huelgas de docentes

La portavoz del sindicato mayoritario de docentes Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha pedido al conseller de la Presidencia y actual conseller de Educación y FP de la Generalitat, Albert Dalmau, y a la Consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, que los Mossos no carguen durante las huelgas de docentes de este lunes.

Lo hace después de criticar que hayan habido "identificaciones policiales y amenazas de cargas policiales" en los cortes por la huelga, ha informado Ustec·Stes en un comunicado.

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"Al mínimo porrazo que recibamos, escalaremos el conflicto. Estamos en disposición de paralizar el país", ha señalado Segura.

La huelga

Ustec y Aspepc, la dos principales organizaciones sindicales en este sector, junto a CGT, persiguen una movilización lo más similar posible a la conseguida el pasado 11 de febrero, cuando una convocatoria unitaria vació las aulas y sacó a la calle a unos 70.000 docentes en toda Cataluña.

Estos sindicatos se sienten reforzados por una encuesta, organizada por estas mismas organizaciones, en la que participaron 42.965 docentes -el 50 % de la plantilla estructural en Cataluña- y el 95 % (40.780) rechazó el acuerdo firmado con la Generalitat, además de disponerse a participar en la huelga.

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En cambio, en un signo del cisma que existe entre los sindicatos, CC.OO. y UGT se desmarcan de la huelga tras haber firmado el pasado lunes con el Departamento de Educación el acuerdo de mejora de las condiciones salariales y laborales de los docentes.

En virtud de este pacto, la Generalitat subirá los salarios de este colectivo unos 3.000 euros brutos al año en 4 años al subir un 30 % el complemento autonómico.

El pacto, que supone una inversión total de 2.000 millones de euros, contempla también una reducción progresiva de las ratios y más recursos para la escuela inclusiva.

Algo más de 129.000 docentes (97.000 de la escuela pública y el resto de la concertada) se verán beneficiados por este acuerdo, que tanto el Departamento de Educación como CC.OO. y UGT han calificado de "histórico" y que, según la Generalitat, llevará a Cataluña a situarse entre las autonomías con los profesores mejor pagados.