Raquel Noya Málaga, 21 ABR 2026 - 13:54h.

A punto de cumplir los 91, asegura tener “energía y salud” para ser la presidenta de la Junta de Andalucía

Encabeza la lista por Málaga del partido Por Un Mundo Más Justo (M+J) donde pone voz a las personas mayores

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A sus 90 años, cuando la mayoría de los mortales aprovechan para descansar y disfrutar de los pequeños placeres de la vida sin las prisas y las obligaciones de su juventud, la malagueña María Luz Gómez Martín ha pensado que todavía le queda tiempo para plantarle cara a las injusticias y luchar por una sociedad mejor así que ha decidido presentar su candidatura a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo por Málaga y, según su propio testimonio, aportar así su “granito de arena”.

Nacida el 12 de julio de 1935 en Granada, esta abuela a la que le encantan los dulces y el pan con aceite, encabeza la lista por Málaga del partido Por Un Mundo Más Justo (M+J) y, entre otras cosas, reclama la inclusión de las personas mayores que, como ella, han luchado toda su vida y no están conformes del todo con el mundo que les dejan a los jóvenes: “Estoy dispuesta a seguir dedicándole todos mis esfuerzos a las personas mayores pero los jóvenes son los que van a ayudar al país, y ellos también serán viejos”, asegura, aunque confiesa que la palabra vejez quisiera desterrarla del diccionario al considerarlo un término “desagradable”.

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“De tener 30 años la iba a armar”

María Luz Gómez Martín podría marcar un hito por su edad ya que, a punto de soplar las 91 velas en julio, supera los 89 años que tenía Pedro Cañada de Extremadura Unida en los últimos comicios extremeños, o los de otras figuras políticas más conocidas como Miguel Ángel Revilla o Manuel Fraga que tenían 80 y 82 años respectivamente cuando se presentaron por última vez a unas elecciones y, sin embargo, asegura emocionada: “Tengo voluntad en muchas cosas, y ganas de hacerlas”.

Lejos de dejarse definir por su edad, Gómez Martín reivindica su energía con contundencia al asegurar que, de tener 30 años “la iba a armar” pero que aún con 90 y a punto de cumplir los 91, se siente con fuerza, vitalidad y buena salud para “ponerle a la vida color de rosa”, explica.

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Por ello, hace seis años decidió unirse al partido M+J con el objetivo de defender los derechos de las personas mayores, un colectivo que, según denuncia, sigue sin tener suficiente voz pese a ser una realidad evidente en la sociedad, aunque sin dejar de lado a los jóvenes, a quienes les manda un mensaje directo: aspirar a hacerse mayor debería ser el verdadero deseo, porque lo contrario, advierte con ironía, “es estar muerto”.

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"Criticar menos y trabajar más"

Esta no es la primera vez que Gómez Martín se presenta a unas elecciones: en los últimos comicios municipales de Málaga ya ocupó el número tres en la candidatura. Para ella la constancia es clave y lo resume en una idea que guía su día a día: avanzar siempre un poco más. Su forma de entender la política se apoya en principios claros, asegura: organización, buena gestión y prioridades bien definidas que, “siempre con mucho respeto y educación, permiten el diálogo con cualquiera y nos abren muchas puertas”, añade.

Esa es su máxima: “No desaprovechar ni un minuto de nuestra vida”. Máxima que comparte con su familia, “una piña”, dice, cuyos miembros la apoyan en todo lo que hace y ahora “están entusiasmados” con la candidatura de la abuela. En su testimonio, Gómez Martín también ofrece una mirada crítica sobre la situación global: recuerda que la Tierra pertenece a todos y lamenta el rumbo de deterioro y destrucción que, a su juicio, se está tomando. Frente al desencanto, insiste en la importancia de colaborar y ponerse manos a la obra: “Es necesario criticar menos y trabajar más”, detalla.

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"Con María Luz al Parlamento Andaluz"

Madre de seis hijos y abuela de catorce nietos, Gómez Martín se enfrenta ahora a uno de sus mayores desafíos con la misma entrega que cuando no tenía ni derecho a abrir una cuenta bancaria sin permiso de su marido se sacó la carrera de perito mercantil.

“Con María Luz al Parlamento Andaluz” es el eslogan que el partido ha ideado para lanzarla a lo más alto de su carrera política, al tiempo que promocionan su candidatura en Tik Tok, donde pretende llegar también a los más jóvenes. Aunque más que en las redes sociales, María Luz confía en el boca a boca de toda la vida: “Hablo con todo el que se me presenta por delante”, asegura que trata de tocar su fibra más sensible y convencerlo de la necesidad de hacer un mundo más justo, “un mundo mejor”, señala.

A la pregunta inevitable de qué pasaría si el próximo 17-M ganase las elecciones autonómicas, Gómez Martín responde con contundencia: “Me cuesta imaginarlo pero sentiría mucha alegría de poder darle voz a tantísimos temas que no se ven y son muy importantes para nuestra sociedad”.