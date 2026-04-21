La Policía de Midt y Vestjylland busca a Moussa Habib Jensen, sospechoso del apuñalamiento

Muere a los 52 años Elsa Landabaso, mujer del exjugador Julen Guerrero

Compartir







Alamara Djabi, futbolista del FC Midtjylland, ha sido apuñalado el pasado domingo. A pesar de la gravedad del ataque, el jugador se encuentra estable después de estar en coma inducido y pasar dos operaciones quirúrgicas. El equipo de fútbol lanzó un comunicado para explicar la situación y destacar que están colaborando con las autoridades para esclarecer el suceso.

“Alamara Djabi resultó gravemente herido en una agresión con arma blanca y ahora se encuentra en estado estable tras dos operaciones. Ha despertado del coma inducido y se encuentra bien, dadas las circunstancias”, afirmó el equipo. “El FC Midtjylland mantiene un estrecho diálogo y colaboración con las autoridades y apoya a él y a su familia", añadió.

Moussa Habib Jensen, el principal sospechoso del apuñalamiento

La Policía de Midt y Vestjylland busca a Moussa Habib Jensen, sospechoso del apuñalamiento que ocurrió en Herning la noche del domingo. Las autoridades lo han descrito como un hombre de 20 años, de 1,92 centímetros de altura, de constitución robusta, piel clara, cabello oscuro y corto y barba oscura.

Alamara Djabi no ha participado mucho en la temporada para el prime equipo del FC Midtjylland pero sí ha estado presente en las convocatorias de competición europea.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El joven futbolista ha participado en la fase previa de clasificación de la UEFA Europa League y ha formado parte de la convocatoria en varios encuentros importantes, entre ellos los partidos ante la AS Roma, el Celtic FC, el KRC Genk y el GNK Dinamo Zagreb.