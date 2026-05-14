En Valencia se mantiene la huelga indefinida del profesorado, con una nueva reunión el lunes 18 de mayo

Los educadores de infantil de 0 a 3 años, en huelga: "Nuestro reto no es educar, es que los niños salgan respirando"

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Los sindicatos de educación mantienen la huelga indefinida del profesorado valenciano y las movilizaciones en las calles iniciadas este lunes, al considerar la propuesta negociadora de la Conselleria de Educación insuficiente e inconcreta, y el próximo lunes continuarán negociando, con la exigencia de tratar sobre la mejora salarial.

Antes de las 9 de la mañana, hora prevista de la reunión de la Mesa sectorial de Educación convocada por la administración, el profesorado ha ocupado la entrada a la sede de la Conselleria en València, dentro del recinto, vestidos con camisetas verdes reivindicativas de defensa de la escuela pública de calidad y chalecos fluorescentes, así como parte de la avenida de Campanar, lo que ha obligado a cortar un sentido de la circulación.

"Hay una desafección continua de todo el profesorado", cuenta uno de los manifestantes. "Estamos disminuyendo día tras día la calidad de la educación pública", añade otra. Presionan con una lista de reivindicaciones tan interminable como necesaria. Reducción de ratios, más personal para la inclusión o las condiciones en las que los maestros tienen que trabajar "con frío o con calor".

"Hemos perdido mucho poder adquisitivo y con estas condiciones es difícil enseñar"

La subida del salario es otra de sus reivindicaciones. "Hemos perdido mucho poder adquisitivo. Tenemos unas condiciones en las que es difícil enseñar", añade otra. La oferta de la Consellería de Educación en Valencia no convence, por lo que seguirán con la huelga indefinida. Los docentes de Cataluña, también en pie de guerra, tampoco han llegado a un acuerdo suficiente.

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"Es un insulto a toda la comunidad educativa y lo que tiene que hacer el Gobierno es ponerse a trabajar", se ha escuchado. En Madrid las escuelas infantiles llevan un mes de huelga indefinida luchando contra la saturación. "Vivimos con el sueldo mínimo interprofesional con un montón de niños y con solo dos manos", añaden. Y en Zaragoza, lluvia de octavillas a favor de la educación pública en el Parlamento ante el presidente Azcón, el aperitivo de las protestas que se preparan.