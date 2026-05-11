Los sindicatos cifran el seguimiento en más de un 90% del profesorado, mientras que la conselleria asegura que el 47% de los docentes se han sumado a las protestas

Primera huelga general de Educación Infantil en España: “Pedimos condiciones dignas para las criaturas y para las trabajadoras”

Compartir







Las manifestaciones previstas para este lunes con el inicio de la huelga indefinida de profesores no universitarios en la Comunidad Valenciana han tenido un seguimiento masivo en ciudades como Valencia, Castellón, Alicante o Elche.

En Valencia, miles de profesores, acompañados por estudiantes y miembros de la comunidad educativa han recorrido el centro de la ciudad para reclamar una educación pública con más y mejores recursos. Los manifestantes piden a la conselleria que reanude las negociaciones con los sindicatos no solo para mejorar los sueldos de los docentes, si no también para incrementar la plantilla, reducir los ratios en las aulas y reforzar la enseñanza de valenciano en las escuelas.

Una huelga sin precedentes a la que se han sumado los cinco sindicatos más representativos del sector, STEPV, ANPE, CSIF, CCOO y UGT, que han hecho una demostración de fuerza y unidad.

Todos ellos han coincidido en calificar de "abusivos" los servicios mínimos fijados por la Generalitat Valenciana y han asegurado que la evaluación de los alumnos de segundo de Bachillerato está garantizada de cara a la celebración de la PAU.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

No obstante, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado dos autos por los que rechaza suspender los servicios mínimos fijados por la Generalitat.

Los magistrados han desestimado así las medidas cautelarísimas solicitadas por los sindicatos CSIF y CCOO contra la resolución dictada el pasado 7 de mayo por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Guerra de cifras

Una vez más, las cifras sobre el seguimiento de la huelga vuelven a ser dispares entre las ofrecidas por los organizadores y la conselleria. Mientras que Educación habla de un seguimiento de alrededor del 24% a primera hora del lunes y un 47% a mediodía, los sindicatos elevan esos porcentajes por encima del 90%, calificando la convocatoria de "histórica".

Al margen de la batalla de cifras, los sindicatos exigen que la consellera de Educación, Carmen Ortí, se siente con ellos para "escucharles" y que les ofrezca una "propuesta satisfactoria" sobre los temas para mejorar las condiciones del profesorado y, sobre todo, la educación de los niños y adolescentes valencianos porque "se merecen lo mejor, son el futuro de nuestra sociedad, han señalado.

Desde los sindicatos han coincidido en destacar el apoyo masivo que han recibido de los alumnos y de sus familias. "Muchos se han desplazado para apoyarnos y eso demuestra la situación límite que presenta nuestro sistema educativo".