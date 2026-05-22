Alberto Rosa 22 MAY 2026 - 20:18h.

Phung-Hieu Diep, de solo 12 años, se ha graduado en el Evergreen Valley College de San José y planea comenzar otra carrera

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Phung-Hieu Diep es un niño californiano que acaba de sorprender al mundo académico. Con solo 12 años, se acaba de graduar en Matemáticas en el Evergreen Valley College de San José, pero es que además, lo hace con la mejor nota de su promoción.

"Les digo a todos que ha sido una experiencia increíble", declaró Phung-Hieu al medio ‘KGO’. "La universidad. Me permite sumergirme en las matemáticas y otras materias", añadió. El camino del pequeño Phung-Hieu Diep comenzó en tercer grado, cuando estaba preparado para estudiar preálgebra en lugar de aprender a multiplicar, como el resto de sus compañeros de clase.

Eso no fue suficiente para él y se matriculó en el Berkeley Community College para tomar una clase de precálculo. A los 10 años dejó la escuela secundaria para convertirse en un estudiante universitario a tiempo completo. Debido a su corta edad, asistió a seis colegios comunitarios para completar su carga académica a tiempo completo, según informó KGO.

En cuanto a su futuro, Phung-Hieu dijo que le gustaría asistir a la Universidad de California en Berkeley, y posteriormente a la facultad de medicina. Según explicó al citado medio, su objetivo es convertirse en médico especialista en enfermedades infecciosas, “debido a mi experiencia con brotes en la acuicultura de bagre, fruto de mi presentación de investigación”.

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En una publicación en redes sociales, Evergreen Valley College destacó al niño de 12 años antes de la ceremonia de graduación del viernes. “Phung-Hieu Diep es un graduado excepcional de EVC”, escribió la escuela . “Con tan solo 12 años, está obteniendo un título de transferencia en Matemáticas y se graduará con el resto de la promoción de 2026 el viernes. Además, es uno de nuestros mejores estudiantes y planea comenzar otra carrera en EVC el próximo año”.