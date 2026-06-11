Paz Serrano 11 JUN 2026 - 18:08h.

Ruiqi Jinzhahg sigue sorprendida: "Nunca pensé que tanto, pensé que habría algún fallo. Es una nota que no me esperaba".

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En muchas comunidades, más del noventa por ciento de los alumnos han aprobado la selectividad. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha subido la nota en matemáticas, pero hay menos nivel en inglés o historia de España. Pero sigue habiendo alumnos que logran la perfección. Es el caso de Ruiqi, que viajará este verano a China, a ver a sus abuelos y celebrar su nota. La más alta de Murcia: Un 10 sobre 10.

Ruiqi Jinzhahg sigue sorprendida: "Nunca pensé que tanto, pensé que habría algún fallo. Es una nota que no me esperaba". Quiere matricularse en doble grado ADE y Derecho, un orgullo para Fernando Ruiz, director de su colegio, "tener una alumna con 14 de 14 os podéis imaginar que es un puntazo".

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Hoy se han sabido las notas en lugares como Madrid o Sevilla. Unos se han llevado la sorpresa con su nota, como Ruiqui, otros han alucinado por aprobar matemáticas, mientras que otros han tenido una nota más baja de lo esperada. Aunque lo importante ahora es poder estudiar lo que desean. Suele ser lo normal. Más del 70% consigue plaza en la primera opción que elige. También sería bueno escuhcar a Mónica Pérez, Dircom de Infojobs, que deja claro a los estudiantes que "lo que se requiere de verdad son especialistas, gente cualificada con un alto nivel de especializaión, no basta con un título porque hay una combinación de formación con la experiencia práctica"

Las carreras con más salidas son Medicina, Informática, Teleco, Ingeniería Agrícola, o Enfermería. Lo que no se traduce necesariamente en un buen sueldo, como ocurre en Educación o Sociología, con porcentajes de contratación relativamente altos y una base media de cotización muy baja.

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Los estudiantes de Madrid y Cataluña son los que más difícil lo tienen al competir con estudiantes de otras zonas, un 65% entra en su primera opción. Los que más fácil Andalucía y Galicia, porque eligen universidades de su propia comunidad, un 75%.