PAU 2026: cómo calcular tu nota paso a paso y qué necesitas para entrar en tu carrera

El sistema funciona de forma más compleja de lo que la mayoría asume, y entenderlo puede cambiar completamente tu estrategia en estas semanas finales.

Notas de corte y PAU: por qué cada vez es más difícil entrar en la carrera que quieres

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El primer error que cometen muchos estudiantes es confundir dos cifras que son radicalmente distintas. La nota de acceso a la universidad se calcula sobre un máximo de 10 puntos, mientras que la nota de admisión puede llegar hasta 14 puntos, ya que incluye las ponderaciones de asignaturas adicionales. Son dos cosas distintas con consecuencias distintas: la primera determina si puedes entrar a la universidad; la segunda determina en qué carrera y en qué universidad.

1º Calcula tu nota de acceso

La nota de acceso combina tu expediente de bachillerato con tu rendimiento en la fase obligatoria de la PAU. La fórmula es: Nota de acceso = 0,6 × Nota Media de Bachillerato + 0,4 × Media de la Fase Obligatoria de la PAU.

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El peso del bachillerato es determinante. Un estudiante con un 9 de media en Bachillerato parte con 5,4 puntos asegurados antes siquiera de sentarse en el examen de la PAU. Y la asimetría entre ambos componentes tiene implicaciones directas para la estrategia de estudio: subir un punto tu media de Bachillerato te daría 0,6 puntos extra en la nota de acceso, mientras que subir un punto en la fase obligatoria te daría solo 0,4 puntos. Tu expediente de Bachillerato tiene más peso, así que no descuides tus notas del curso pensando que ya lo recuperarás en la PAU.

Para que la nota de acceso sea válida, necesitas obtener al menos un 4 de media en la fase obligatoria de la PAU. Además, tu nota de acceso resultante debe ser igual o superior a 5 para considerarse aprobada. Si sacas menos de un 4 en la fase obligatoria, no apruebas la selectividad aunque tu Bachillerato sea brillante.

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Una ventaja del sistema es que la nota de acceso tiene validez indefinida. Esto significa que, una vez aprobado el acceso, no necesitas repetirlo.

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2º De 10 a 14 puntos en la fase voluntaria

La nota de acceso tiene un techo de 10, insuficiente para carreras con alta demanda. Aquí entra la fase voluntaria. La fórmula completa de la nota de admisión es: Nota de admisión = Nota de acceso + M1 × P1 + M2 × P2, donde M1 y M2 son las notas de tus dos mejores exámenes voluntarios, y P1 y P2 son sus coeficientes de ponderación.

Puedes examinarte de hasta 4 asignaturas adicionales, y se toman las 2 mejores notas ponderadas para sumarlas a tu nota de acceso. Cada universidad asigna a determinadas materias un coeficiente de 0, 0,1 o 0,2.

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El máximo de puntos extra es 4 (dos asignaturas con nota 10 y ponderación 0,2 cada una: 10 × 0,2 + 10 × 0,2 = 4), lo que sumado al máximo de 10 de la nota de acceso, obtenemos el máximo de 14.

Eso sí, solo cuentan las asignaturas voluntarias en las que saques un 5 o más. Si suspendes una asignatura voluntaria, simplemente no suma puntos, pero tampoco te perjudica. No hay penalización por intentarlo.

Las notas de la fase voluntaria tienen validez durante los tres cursos académicos siguientes al de su superación. Para la preinscripción de 2026, serán válidas las notas obtenidas en la PAU de 2026, 2025 y 2024.

El error que cuesta más de un punto

Aquí está la decisión estratégica más infrautilizada del sistema. El coeficiente de ponderación depende de la carrera a la que quieras acceder. Por ejemplo, Biología suele ponderar 0,2 para carreras de Ciencias de la Salud, pero solo 0,1 (o incluso 0) para Ingeniería Informática. Esto significa que la misma nota en el mismo examen puede darte puntos diferentes según la carrera que solicites.

Es decir, una mala elección de asignaturas voluntarias puede costarte más de un punto en tu nota final. Antes de decidir, consulta las ponderaciones oficiales y haz simulaciones con diferentes combinaciones.

Existe además otro efecto que sorprende a muchos estudiantes: tu nota de admisión no es única. Cambia según la carrera que solicites, porque las ponderaciones varían. Un mismo estudiante puede tener 12,5 de nota de admisión para Medicina y 11,0 para Ingeniería Informática, según qué asignaturas voluntarias ponderen más en cada grado. Además, también cambian según la comunidad autónoma, la universidad y el grado.

En definitiva, que conocer la fórmula no garantiza la plaza, pero ignorarla es regalar décimas que otros sí se llevarán.