PAU 2026: las diferencias clave entre comunidades autónomas que pueden afectar al resultado

Conocer exactamente en qué se diferencian puede ser determinante para quien aspira a entrar en una carrera con nota de corte alta

Qué pasa si suspendes la PAU: opciones reales que muchos estudiantes desconocen

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El nombre es el mismo, las fechas casi coinciden, pero los exámenes no son iguales y los criterios de corrección tampoco. La PAU es una prueba nacional en teoría, pero diecisiete pruebas distintas en la práctica. Conocer exactamente en qué se diferencian puede ser determinante para quien aspira a entrar en una carrera con nota de corte alta.

Fechas: de junio a septiembre según la comunidad

La diferencia más visible entre territorios es el calendario. La mayoría de comunidades ha fijado los exámenes de la convocatoria ordinaria para los días 2, 3 y 4 de junio de 2026. Cataluña, como es habitual, va una semana más tarde: 9, 10 y 11 de junio. Similar a lo que ocurre en Castilla-La Mancha, cuya convocatoria ordinaria es los días 8, 9 y 10 de junio. Madrid, por su parte, concede un día más empezando el 1 de junio, y acabando el 4. En cuanto a la convocatoria extraordinaria, en casi todas las comunidades será el 30 de junio, 1 y 2 de julio. Cataluña mantiene su extraordinaria en septiembre, los días 2, 3 y 4, Asturias se desmarca poniéndola los días 6, 7 y 8 de julio y Navarra los días 24, 25 y 26 de junio.

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La disparidad de calendarios tiene consecuencias que van más allá de la planificación personal. Estas diferencias en el calendario pueden modificar los plazos de preinscripción para quien necesite repetir examen y acceder a universidades de otras comunidades.

Preguntas que no son las mismas en toda España

Esta es la diferencia más relevante para el resultado y la menos conocida. Las preguntas las elabora cada distrito universitario. Un examen de Matemáticas en Andalucía no es el mismo que en Cataluña. Por eso es fundamental practicar con exámenes resueltos de tu comunidad.

La dificultad relativa de estos exámenes, aunque difícil de cuantificar con precisión, es un factor real en la competencia por plazas. Quien se examina en una comunidad con exámenes históricamente más exigentes en determinadas materias compite con una nota potencialmente más baja que quien se examina en otra con un modelo más accesible, a pesar de tener el mismo nivel de conocimiento.

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Respecto a la opcionalidad, cada asignatura presenta un único modelo de examen, aunque algunos ejercicios pueden incluir opcionalidad interna, permitiendo elegir entre varias preguntas dentro del mismo bloque. Muchas comunidades autónomas ya han publicado modelos de examen y modelos de exámenes PAU 2026, lo que permite al alumnado conocer con antelación los exámenes disponibles y familiarizarse con el formato de las pruebas.

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La lengua cooficial

En cinco comunidades autónomas, la prueba no es de cuatro exámenes sino de cinco. La fase obligatoria de la PAU 2026 estará formada por cuatro exámenes, aunque en las comunidades con lengua cooficial serán cinco: Lengua Castellana y Literatura II, Lengua Extranjera II, Historia de España o Historia de la Filosofía, una asignatura de modalidad según el bachillerato cursado, y Lengua Cooficial y Literatura II en las comunidades que tengan idioma propio.

Este examen adicional alarga la prueba un día adicional o se integra en el calendario comprimiendo descansos. La carga cognitiva acumulada en cuatro días de exámenes es sensiblemente superior a la de tres, un factor que afecta al rendimiento en las últimas pruebas.

Criterios de corrección

Cada tribunal universitario publica sus propios criterios de corrección. Dos respuestas idénticas pueden obtener distinta nota en distintas comunidades. Universidad de Cantabria

La CRUE ha intentado reducir esta brecha. La Conferencia de Rectores ha aprobado un marco común para homogeneizar la PAU en todas las comunidades autónomas. Esto incluye un solo modelo de examen por materia, con preguntas optativas dentro del mismo. Pero esto no significa que los exámenes sean iguales en toda España: cada comunidad mantiene margen de adaptación, así que siguen existiendo diferencias, algunas notables, según dónde te examines.

Las ponderaciones

Otra variable que los estudiantes suelen descubrir demasiado tarde es que la nota de admisión no es universal, sino que varía según la universidad en la que se solicite plaza. Cada comunidad autónoma y universidad tiene sus propias tablas de ponderación. Los estudiantes deben consultar estas tablas para saber cuántos puntos adicionales pueden ganar con cada asignatura. Si el estudiante se presenta a una asignatura con una ponderación de 0,2, el resultado de ese examen se multiplicará por 0,2 al calcular la media ponderada.

Por ejemplo, Biología puede ponderar 0,2 para Medicina en una universidad y 0,1 en otra para el mismo grado. La diferencia entre ambas opciones puede ser de hasta 1 punto en la nota final de admisión, suficiente para entrar o quedar fuera de la lista de admitidos. Cada comunidad autónoma publica anualmente las tablas de ponderaciones que relacionan las asignaturas de la fase voluntaria con los grados universitarios.

A pesar de esto, es importante saber que la nota de selectividad es válida en toda España. Puedes examinarte en una comunidad y solicitar plaza en universidades de cualquier otra. Las ponderaciones de la fase voluntaria sí varían según la universidad de destino, así que conviene comprobarlas antes de elegir asignaturas.