Las carreras vinculadas a ingeniería, informática y medicina son los que tienen mejores tasas de empleabilidad y condiciones laborales

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Los estudios universitarios vinculados a ingeniería, informática y medicina son los que tienen mejores tasas de empleabilidad y condiciones laborales, según refleja un estudio reciente de la Fundación CYD.

En esta última publicación, la Fundación CYD examina cómo es la inserción laboral de los egresados (estudiantes que finalizaron y aprobaron satisfactoriamente todo su plan académico) de cinco promociones de graduados (desde el curso 2014/2015 al curso 2018/2019) a los cuatro años de obtener el título y, en el caso de los graduados en 2018/2019, analiza, además, su situación laboral en función de la titulación que han cursado.

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Las carreras con mejor y peor indicador laboral

Los ámbitos de ingeniería, informática y ciencias de la Salud concentran de forma sistemática los mejores resultados en la mayoría de los indicadores, con una elevada coincidencia entre universidades públicas y privadas.

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Entre los cinco campos con mejor desempeño global, cuatro corresponden a universidades públicas:

Ingeniería de organización industrial.

Ingeniería de telecomunicación.

Informática.

Medicina.

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Uno a universidades privadas:

Ingeniería en tecnologías industriales.

En contraste, al analizar los campos con peor desempeño en términos de inserción laboral, los resultados apuntan a que las diferencias son sistemáticamente favorables a las universidades privadas, con trayectorias más estables y de mayor calidad en estos ámbitos. Los cinco campos con peores resultados globales se concentran en universidades públicas:

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Educación infantil.

Humanidades.

Audiovisual.

Imagen y multimedia.

Lenguas modernas y aplicadas y comunicación.

Si se analizan las tasas de contratos a tiempo completo de estos campos, se observan diferencias entre ambas tipologías universitarias, a favor de las privadas:

En el caso de educación infantil, se acerca a los 21 puntos porcentuales de diferencia (66,83% entre egresados en las privadas frente al 46,06% en las públicas).

En humanidades supera los 15 puntos (77,33% en privadas y 61,62% en públicas).

En comunicación supera los 11 puntos (90,41% en las privadas y 79,41% en las públicas).

Las universidades con más indicadores de mayor rendimiento

Si se analiza toda la información, las universidades españolas que destacan, a nivel global, en las 10 primeras posiciones por tener un número más elevado de indicadores pertenecientes al grupo de mayor rendimiento son:

Navarra.

Carlos III de Madrid.

Autònoma de Barcelona.

Pompeu Fabra.

Autónoma de Madrid.

Ramon Llull.

Internacional de Catalunya, Barcelona.

Politècnica de Catalunya.

Pontificia de Comillas.

València- Estudi General y Rovira i Virgili.

Las universidades públicas superan a las privadas en la tasa de afiliación media a la Seguridad Social

La publicación analiza indicadores como la tasa de afiliación media a la Seguridad Social, el porcentaje de contratos indefinidos y contratos a tiempo completo, la tasa de graduados que trabajan en una categoría afín a su nivel de estudios, la Base Media de Cotización anual (BMC) y la tasa de trabajadores autónomos.

En este contexto, señala que las universidades públicas superan ligeramente a las privadas en la tasa de afiliación media a la Seguridad Social, con un 76,07% (frente al 74,75% de las privadas) para los titulados en el curso 2018-2019. A nivel global, se observa un leve aumento (más de 2 puntos porcentuales) en la ocupación entre los graduados y una reducción de las diferencias entre los dos tipos de universidad.

Si se analiza de forma global, teniendo en cuenta a las titulaciones que se imparten en ambos tipos de universidades, las que cuentan con mayor porcentaje de afiliación media son:

Medicina (94,12% en las universidades públicas y 93,16% en las privadas).

Informática (89,45% en las públicas y 90,72% en las privadas)

Óptica y optometría (88,58% en las públicas y 92,86% en las privadas).

En la universidad privada destaca por su alto rendimiento:

Relaciones Laborales y recursos humanos (93,66%).

Diferencias en los salarios de graduados de públicas y privadas

La Base Media de Cotización (BMC) anual es superior en las privadas, con 33.990 euros, frente a los 30.429 euros de las públicas. Una diferencia de más de 3.500 euros anuales que puede estar influida por otros factores, como, por ejemplo, el origen socioeconómico del estudiante.

Entre los campos con mejores resultados en la BMC, cinco titulaciones coinciden en ambas modalidades universitarias:

Medicina.

Ingeniería de Organización Industrial.

Ingeniería electrónica.

Ingeniería de telecomunicación e Informática.

Medicina es la única que presenta un valor superior en las universidades públicas (41.894 euros), mientras que en las otras cuatro titulaciones comunes la BMC anual es más elevada en las privadas.

La Rioja (33.578 euros) y País Vasco (33.082 euros) registran las BMC más altas, mientras que Extremadura (27.503 euros) y Andalucía (28.484 euros) se sitúan entre las más bajas.