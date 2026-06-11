Claudia Barraso 11 JUN 2026 - 19:51h.

La estudiante tenía una media de un 10 en Bachillerato y quiere estudiar Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid

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Valeria Fragola es la alumna con la mejor nota en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de Madrid del curso 2025/2026 y ha confesado a algunos medios que se ha enterado de la impresionante media haciendo el cálculo con sus amigas para hacer el ‘trend’ de TikTok de reaccionando a las notas.

Valeria estudiaba en el Mirabal International School, en Boadilla del norte, donde tiene una media de 10 en bachillerato. “Yo digo lo que creo que he sacado y mis amigas me dicen la nota que realmente he sacado y yo lo primero que he preguntado es si entro a la carrera. Me han mirado con cara de ‘Ostras Valeria’ y he calculado la media y me he quedado flipando. Estoy muy contenta”, confiesa al mismo medio.

Y su nota no es para menos porque la joven de 17 años ha confesado que su sueño es estudiar Medicina, pero que poco a poco “iré viendo la especialidad que quiero hacer”, confesando que estudiará en la Universidad Autónoma de Madrid, aunque no ha descartado barajar otras opciones y, si no entrase a la carrea, pero viendo su nota tiene la entrada casi directa, se plantea estudiar Ingeniería Aeroespacial o Física.

El secreto de Valeria para conseguir esta nota

El secreto de Valeria para conseguir esa maravillosa nota no es más que “a constancia e ir estudiando, haciendo muchos exámenes de años anteriores”, por lo que ha animado a muchos jóvenes que se presentarán en el próximo curso a que “no se pongan nerviosos, hay que preparárselo bien y con tiempo para no esperar hasta el último momento”.

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Elena Serna, la segunda mejor nota

Elena Serna vive en Alcorcón y es alumna del Colegio Amanecer y se ha convertido en la segunda mejor nota de la PAU con un 13,98 y ella se ha enterado de esta noticia en Mallorca porque se había ido con sus compañeros de fin de curso. “La verdad es que ha sido un año de mucho estudio. No lo he pasado tan mal como pensé que lo iba a pasar porque al final soy una persona muy autoexigente con las notas, pero si se organiza, se puede conseguir todo”.

El objetivo de esta otra joven madrileña es estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Carlos III, por lo que siente “una felicidad muy grande” igual que sus amigos, que al enterarse de su media han confirmado estar “muy contentos”. “Estos dos años de bachillerato han sido recompensados”.