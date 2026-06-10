La frase analizada en el segundo día de la PAU en Cataluña con la visita del papa León XIV por Barcelona: "Dios ha muerto"

"Dios ha muerto", ha sido la frase que los alumnos han tenido que analizar en el segundo día de la PAU de Cataluña coincidiendo con el papa de visita por Barcelona

La visita del papa León XIV a España, en directo: el pontífice pide en Montserrat cultivar el amor en el debate político y en las redes sociales

Compartir







BarcelonaLos estudiantes de Cataluña que este miércoles se han enfrentado al examen de Historia de la Filosofía en la pruebas de acceso a la universidad (PAU) han analizado la frase "Dios ha muerto" desde la perspectiva de dos autores occidentales, en el segundo día de la visita del papa León XIV a Barcelona.

El examen, al que ha tenido acceso EFE, ha abierto junto con el de Historia el segundo día de la antigua selectividad, ahora llamada PAU, que también ha comenzado sin problemas de movilidad para el alumnado ni incidentes relacionados con la prueba piloto para detectar aparatos electrónicos que este año se estrena en Cataluña y otras comunidades.

Las pruebas de la PAU en Cataluña

El examen de Historia de la Filosofía de las PAU 2026 de Catalunya ha preguntado por un fragmento de 'La República' de Platón y ha repetido con otro de 'Crear capacidades' de la filósofa estadounidense Martha C. Nussbaum.

La prueba, se ha realizado este miércoles entre las 9 y las 10.30 horas y es la primera del segundo día de las PAU en Catalunya, así como también forma parte de la fase de acceso --antigua general-- y los alumnos podían escoger entre examinarse de Historia o Filosofía.

En el primer ejercicio, debían escoger entre dos opciones: la A contaba con el texto de Platón, del que debían hacer un breve resumen centrándose en las ideas principales y su relación; el significado de las palabras 'alma' y 'conjetura', que aparecían en el fragmento .

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

También tenían que explicar el sentido de la frase 'Quien quiera actuar sensatamente en privado o en público debe contemplar esta idea", que formaba parte del fragmento, a partir de las propuestas filosóficas de Platón.

La opción B era la del fragmento de Nussbaum, del que también tenían que hacer un breve resumen con las ideas principales y su relación; explicar las expresiones 'preferencias adaptativas' y 'objetivo social'.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Asimismo, los estudiantes tenían que explicar la afirmación 'Al definir el objetivo social en términos de la satisfacción de las preferencias que de hecho se tienen, los enfoques utilitaristas suelen reforzar el 'statu quo', cosa que puede ser muy injusta', también del fragmento.

Exámenes pendientes del día

Una vez finalizados ambos exámenes, es el turno de Análisis Musical, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño, Ciencias Generales, Lengua y Cultura Latinas y Matemáticas.

Por la tarde, los alumnos afrontarán las pruebas de Biología, Diseño, Funcionamiento de la Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Literatura Catalana y Tecnología e Ingeniería.

La PAU de Cataluña cuenta este año con 45.821 aspirantes, una cifra récord que coincide con la visita del papa León XIV, un acontecimiento histórico que no ha causado problemas de movilidad en la entrada y salida de los alumnos.