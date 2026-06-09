Patricia Martínez 09 JUN 2026 - 12:30h.

La CIUG ha dado a conocer cómo será el proceso de corrección de este examen polémico que provocó quejas de alumnos y docentes

PAU en Galicia: los errores detectados en los exámenes de Dibujo Técnico e Historia se tendrán en cuenta “para no perjudicar al alumnado”

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Santiago de CompostelaDías después de la celebración de los exámenes de la PAU en Galicia, y tras la denuncia de irregularidades y errores en las pruebas de Historia de España y Dibujo Técnico, la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha anunciado los criterios definitivos para la corrección del examen de Historia de España, una de las asignaturas donde se presentaron reclamaciones de alumnos y profesores sobre la formulación de una de las preguntas.

Las nuevas instrucciones, hechas públicas este pasado lunes, garantizan que el alumnado “podrá optar a la máxima calificación” incluso si no respondió siguiendo el formato comparativo que se pedía en la prueba.

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En la documentación conocida este lunes, la comisión especifica que, en caso de que un alumno desarrollase la pregunta de manera teórica y no comparativa, se aplicarán los mismos criterios de calificación que en la tabla diseñada para el formato comparativo. De esta forma, se podrá obtener la puntuación máxima siempre que el desarrollo del contenido teórico sea adecuado.

Sistema de ponderación de la nota en caso de haber dejado la pregunta en blanco

Asimismo, las instrucciones recogen un sistema de compensación para los casos en los que el estudiante dejase la pregunta en blanco. En este supuesto, se realizará una ponderación de la nota que debería haber obtenido basándose en las calificaciones de las otras tres preguntas del examen. En el caso de que la nota resultante de dicha ponderación sea inferior a 5, se asignará automáticamente a esta pregunta una calificación de 1,25 puntos.

Desde la CIUG, organizadora de los pruebas de acceso a la Universidad en Galicia, ya se había anunciado la semana pasada que "ningún estudiante será perjudicado por la formulación de la pregunta" y la comisión ha confirmado también que revisará las instrucciones de su grupo de trabajo para el próximo curso.

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Las protestas de alumnos y docentes surgieron nada más acabar el examen, sobre una de las preguntas incluidas en el bloque II de la materia de Historia de España, en la que se pedía una comparación entre las características del socialismo y del anarquismo en la segunda mitad del siglo XIX.

Varios profesores de la materia y departamentos implicados en este ámbito protestaron sobre esta pregunta, alegando que las indicaciones de la CIUG para la preparación de estos exámenes incluían estos conceptos solo en el bloque III, el orientado a un comentario de texto, y no en el II; y llegaron a pedir la dimisión de los responsables del equipo de trabajo.

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La Xunta pide más autocrítica sobre los errores en las pruebas

Este lunes, también el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda se ha posicionado públicamente tras las quejas sobre algunas de las pruebas de la PAU denunciadas este año.

Rueda recordó que la Xunta “ni prepara, ni revisa, ni corrige” las pruebas, que son competencia de la CiUG, una comisión dependiente de las universidades. El jefe del gobierno gallego dijo comprender “la indignación” de los alumnos y sus familias, que “tienen derecho” a exigir que no se produzcan fallos que “a ellos no se los permitirían”, y que tampoco deberían cometer “quienes los examinan”. Rueda apuntó a la necesidad de “más autocrítica” por parte de los implicados.

Sobre el posible papel de la Xunta, Rueda recordó que la Administración autonómica lleva tiempo pidiendo “más participación” en el proceso, y señaló que la pueden aportar la experiencia que ya tienen en la organización de muchos procesos de oposiciones.