Los padres no tienen que imponer estas reglas sino convencer a los pequeños de por qué se toman estas medidas

"Pérdida de sueño, sedentarismo y problemas de atención": los efectos del abuso de las pantallas que pueden afectar a nuestro cerebro

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La batalla de los padres se centra en el uso de las pantallas que hacen sus hijos pequeños. El problema ya no está en los colegios sino en las casas, ya que las Comunidades Autónomas han restringido el tiempo que pueden estar con los teléfonos en las aulas.

Los expertos recomiendan que los padres pongan unas reglas para limitar el uso de los móviles, aunque tener espacios libres de dispositivos puede ser una misión imposible. "Hay niños que sienten ira, ansiedad y agresividad cuando dejen las pantallas", explica Laura Cuesta Cano, experta en Educación Digital.

La autorregulación, el objetivo clave

Los padres no tienen que imponer estas reglas sino convencer a los pequeños de por qué se toman estas medidas. "No tenemos que decir 'porque lo digo yo', les explicamos", asegura la experta. Y se tiene que supervisar lo que hacen con los móviles: no es lo mismo que pasen el tiempo escuchando música que haciendo scroll en redes sociales.

También es importante tener horarios de desconexión. "El objetivo es la autorregulación. Ofrecerle pequeños momentos del día dentro de la rutina para que aprendan a autorregularse", señala Yolanda Romero, psicóloga infantojuvenil. Y una buena opción son los móviles evolutivos que están adaptados a la edad del menor.

"Poder elegir qué aplicaciones vamos abriendo según la edad del menor", recalca la psicóloga. Pero no se debe de regalar tecnología ni castigar con ella. Eso sí, en todos los casos hay que ofrecer alternativas como el deporte o planes en familia para que el menor no se centre solamente en las pantallas.