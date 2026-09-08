José Rocamora 08 SEP 2026 - 16:17h.

Los alumnos españoles de 15 años empeoran en ciencias, lectura y matemáticas, los peores resultados de su historia .

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La OCDE ha publicado este martes su última edición del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, en sus siglas en inglés), una prueba que evalúa a los estudiantes de 15 y 16 años al término de la enseñanza obligatoria. Evalúa a 760.000 estudiantes de todo el mundo, 30.000 de los cuales están en España, el país con la muestra más amplia.

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Los alumnos españoles de 15 años empeoran en ciencias, lectura y matemáticas, los peores resultados de su historia con una importante caída en relación con el promedio del resto de los países de la OCDE.

El desplome más intenso es de hecho, en Lectura, donde España, con 451 puntos, pierde 23 desde la anterior edición y se queda por debajo del promedio de la OCDE (461) y del total de la UE (459), que descienden 15 y 16 puntos respectivamente respecto a 2022.

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En Matemáticas también hay una caída significativa. España obtiene sólo 457 puntos, a mucha distancia por debajo del promedio de la OCDE y de la media de la UE (463). Es una pérdida de 16 puntos respecto a 2022, mientras la OCDE ha sufrido una reducción de nueve y la UE, de 11.

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En Ciencias estábamos en la media del conjunto de países, pero esta vez nos descolgamos, aunque es donde mejor quedan nuestros alumnos, con 477 puntos frente a los 482 de la OCDE y los 481 de la UE. La pérdida respecto a 2022 ha sido de 8 puntos, frente a los 3 de la OCDE y la UE.

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Y ¿cómo son esas notas por comunidades autónomas? Quién lidera el ránking y quién sale peor parado? Mal paradas sale todas las comunidades porque el suspenso es generalizado, pero los últimos de la clase, quienes más puntos han perdido en comprensión lectora, matemáticas y ciencias son la Comunidad Valenciana y el País Vasco.

Quienes han perdido menos puntos son el alumnado de Castilla y León, la segunda mejor comunidad, y Madrid que, por primera vez, logra colocarse en el primer puesto. El Gobierno regional sostiene que estos buenos resultados se apoyan en una mayor capacitación del alumnado, derivada del refuerzo al profesorado.

La Comunidad de Madrid es la región que ha registrado la mejor nota en Matemáticas, con 477 puntos seguida de Castilla y León (472 puntos) y Cantabria (470 puntos). Además, se ha hecho con la segunda posición en Ciencias, con 495, y con el tercer puesto en Lectura, con 469 puntos.

En lectura, el Principado de Asturias lidera los resultados con la puntuación más alta (471 puntos), seguida por la Comunidad de Madrid (469 puntos) y Castilla y León (466 puntos)

Solo este año, la Comunidad de Madrid incorporará cerca de 700 nuevos docentes especializados en lectura y matemáticas, dos áreas clave en las evaluaciones internacionales. Además, destaca que cuenta con un presupuesto récord destinado a educación.

Las comparaciones internacionales también sitúan a Madrid en posiciones destacadas. En el informe, la comunidad supera a países tradicionalmente considerados referentes, como Finlandia o Alemania. En matemáticas, se coloca por delante de Noruega, y en lectura y ciencias mejora los resultados de Países Bajos.

El uso de los recursos digitales o del móvil en clase es uno de los factores que, según el informe, influye en la concentración y, por tanto, en el aprendizaje. En España, el curso pasado el 86 por ciento de las escuelas prohibieron el móvil, evitando así la distracción digital. Los estudiantes que utilizan dispositivos digitales en la escuela menos de una hora al día tienen mejor rendimiento que quienes los usan más de cinco horas al día.