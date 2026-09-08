Celia Molina 08 SEP 2026 - 15:29h.

La Casa Real de Noruega ha publicado una impactante fotografía de Sonia de Noruega frente al ataúd del fallecido rey Harald V

Así será el funeral del rey Harald de Noruega: asistencia de los royals, procesión por Oslo y con la presencia de Marius Borg

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El pasado 28 de agosto, la Casa Real de Noruega comunicó la muerte del rey Harald V, a los 89 años de edad. El monarca llevaba varios días ingresado en el Hospital Nacional de Oslo, donde fue trasladado por una anemia hemolítica que, más tarde, derivó en una infección bacteriana.

El viernes 28, se informó oficialmente de su muerte, con este escueto comunicado: "Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Su Majestad el Rey Harald. El Rey Harald falleció en paz en el Hospital Nacional a las 6:35 de la mañana". Y, ahora, de cara al funeral de estado, que se desarrollará el próximo miércoles 9 de septiembre, la Casa Real Noruega ha publicado una impactante foto de su viuda frente al féretro que recorrerá las calles del país.

La publicación, en la que se ve a Sonia de Noruega frente al ataúd, recubierto de la bandera de norma real del país, con las manos cruzadas y el semblante serio. "Gracias por una vida maravillosa", versa la entrada, en la que también se ha añadido una foto de la infancia de Haakon y Marta Luisa junto a sus jóvenes padres.

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Así será el funeral de estado del rey Harald V

A escasas horas del gran adiós, la Casa Real noruega ya ha desvelado cómo será la jornada, desde la salida del féretro del Palacio Real hasta su entierro en la cripta de la iglesia del castillo de Akershus, donde descansan otros miembros de la familia real del país.

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El programa comenzará a las 12:00 horas, con la llamada Procesión Solemne: el féretro del monarca saldrá del Palacio Real y recorrerá las calles del centro de Oslo, acompañado a pie por la familia real noruega - encabezada por el nuevo rey Haakon VIII y la reina consorte Mette-Marit-, además de dignatarios y miembros de la milicia. La princesa heredera Ingrid Alexandra, la reina Sonja, el príncipe Sverre Magnus y la princesa Marta Luisa también custodiarán el ataúd.

Una hora más tarde, tendrá lugar el Servicio en la Catedral de Oslo, una ceremonia religiosa a la que seguirá el rito evangélico luterano de la Iglesia de Noruega. Estará oficiada por el obispo presidente Olav Fykse Tveit y, mientras avanza el féretro, se dispararán 21 salvas de honor desde distintas fortificaciones del país.

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Concluida la misa multitudinaria, el féretro se trasladará a la histórica iglesia del castillo de la Fortaleza de Akershus. Allí se celebrará un último servicio íntimo y sus restos serán sepultados en el mausoleo real de forma estrictamente privada.