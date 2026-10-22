Yolanda Benítez 22 OCT 2026 - 16:18h.

Son las caricaturas de toda la vida de profesores o alumnos llevadas al absurdo digital, pero que hacen daño.

Qué son las 'cuentas curis', la nueva tendencia entre adolescentes que puede llevar a situaciones de acoso: las recomendaciones y peligros

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Empezó como una broma y ha terminado convirtiéndose en una nueva forma de acoso escolar donde las víctimas son los propios centros escolares e, incluso, los profesores. El fenómeno de las cuentas curis se ha viralizado en Instagram y Tiktok. Ya hay una primera denuncia, presentada ante la policía en Murcia, pero los tres responsables son menores inimputables.

Son las caricaturas de toda la vida de profesores o alumnos llevadas al absurdo digital. Burlarse de los profesores. "Básicamente en cada instituto hay una cuenta de curis, hay muchísimas". Todo aparentemente inocente retratan el día a día del instituto, eso sí, amparadas en el anonimato, el escudo perfecto para el ciberacoso y lo peor, los comentarios a veces hirientes.

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Hay profesores que se lo toman bien, como Álex Mora, profesor de educación física. "Hay comentarios en los pasillos, pero tenemos que ser adultos y no rebajarnos a su nivel". Y profesores que han acudido a la policía cuando las bromas dejan de serlo y que denuncian que "es otro método de acoso que sufren los docentes día a día", como señala Cristina Arjona, asociación de profesores de Institutos de Andalucía.

Cuando un curi cruza la línea roja resurgen los debates sobre los límites de la libertad de expresión, líneas que han llevado a revistas como 'El Jueves' más de una vez a los tribunales. La diferencia es que los caricaturistas satíricos firman sus dibujos, pero detrás de estas cuentas hay menores anónimos y adolescentes que se pueden sentir heridos y acosados.

Como señala Ferrán Lalueza, profesor comunicación de la Universidad Abierta de Cataluña, "no lo van a vivir como algo divertido sino como algo humillante".

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La Policía también sabe usar TikTok y está en ello porque las vejaciones y el acoso escolar siguen siendo delito, aunque sean dibujos con 4 trazos mal hechos.