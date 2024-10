Ya son 16 los muertos por el paso del huracán Milton en Florida, donde tardarán semanas en recuperar la normalidad

"Somos un estado resistente y no tengo duda de que todas las áreas afectadas por 'Helene' y 'Milton' se recuperarán", ha expresado a través de su perfil en la red social X.

No son pocos los vecinos que aseguran que no habían visto algo así antes, a pesar de lo acostumbrados que están a los huracanes en esa zona de Estados Unidos. Una vecina, que no quiso dejar su casa en Santa Lucía, ha explicado que pensó "que iba a morir".