Quién es Eduard Pujol, el diputado de Junts que se ha equivocado en su voto y ha votado sí a Feijóo provocando un voto nulo

Junts, el partido de Carles Puigdemont, tenía muy claro que tenían que votar 'No' a la investidura de Feijóo, Pujol ha emitido un sonoro 'Sí', que ha rectificado en el instante. El problema es que, pese a esta rectificación, la mesa del Congreso la contabilizó como un voto a favor de Feijóo, que aún así no logró la investidura por 177 votos con el 'no' y 173 por el 'sí'.