Son banderas de España rotas por el centro junto algunas de la Falange y de la cruz de Borgoña , acompañadas con vivas a España y consignas como "No nos engañan Cataluña es España", "Esa lechera a la frontera", "Puigdemont a prisión", "España unida jamás será vencida" y "Sánchez muérete, policía únete", todo ello junto a pancartas que rezan "España no paga a traidores, amnistía no". "Puigdemont, a prisión", "Que te vote Txapote" o "Sánchez traidor".

Se trata de una muestra del abandono de España o una señal de su ruptura, según los manifestantes, que se sienten desamparados hasta por el rey Felipe V al que exigen algo que la Constitución no le permite , que pare la ley de amnistía. También un rechazo a los diferentes reinos y una muestra de defensa de la unidad de España. No han faltado tampoco en las manifestaciones algunos saludos nazis y cantos del Cara al Sol de los más exaltados, que son una minoría. Los investigadores policiales hablan de infiltrados de Falange, Democracia Nacional, Bastión Frontal, Hogar Social, Hacer Nación, Desokupa, Solidaridad, Revuelta... en las manifestaciones, según el diario El País .

Los manifestantes no arremeten solo contra el presidente del Gobierno sino contra el Rey al que critican por no actuar aunque la Constitución le impide otra cosa que no sea firmar la ley. Incluso hay quienes en las mismas le acusan de masón al grito de_ "¡Felipe, masón, defiende tu nación!" o "¡Borbones, cabrones, no tenéis cojones!".