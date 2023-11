La canción de Ismael Serrano (y no de Machado) con la que Feijóo ha corregido por error a Sánchez

Sin embargo, bastaba con investigar un poco para comprobar que Sánchez no se equivocaba. Mientras un Congreso eufórico por ambos lados se lanzaba reproches, un artista, el cantautor español Ismael Serrano, publicaba un tuit que desmentía el 'zasca' de Feijóo. "No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor", se atribuyó. Y el socialista aprovechó su réplica para hacérselo saber a la cámara (y a su rival).