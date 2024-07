Víctor Egío, diputado de Podemos en la Asamblea de Murcia, se encadena tras ser sancionado sin sueldo por la Cámara

El diputado ha tenido ocasión de defenderse antes de que se votara la sanción y ha advertido de que es el primer diputado "expulsado y sancionado en la historia de la Asamblea". Según Víctor Egío, ha sido "condenado en un juicio sumarísimo por el diputado que me atacó con sus bulos por disfrutar de un permiso de paternidad y por la presidenta que no me permitió defenderme".