Óscar Puente se defiende así de las críticas a la red ferroviaria: "Solo falta escuchar que con Franco los trenes iban mejor"

No hay día sin retraso ni caos en la red ferroviaria española. No es buena noticia para un Gobierno que además impulsa el uso de este medio de transporte más allá de avión para contaminar menos. La realidad parece que no anima a los usuarios a confiar en la red ferroviaria con caos a diario, ya sea en Chamartín, por las que el ministro pidió perdón o en otros puntos de España, según informan Paz Serrano y Teresa Fernández-Cuesta.