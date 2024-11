Irene Montero afirma que Yolanda Díaz reclamó su dimisión "gritando" durante la crisis por la Ley solo 'sí es sí'

Por otro lado, aduce que la noche anterior de que el PSOE presentara la reforma de la ley pactada con el PP en el Congreso recibió una llamada de la ahora vicepresidenta primera María Jesús Montero para exponerle que no había más tiempo para negociar y que firmara con ellos la iniciativa para volver al Código Penal anterior, algo que bajo su criterio era "la rendición ante la ofensiva judicial machista " y "lavar la cara" al su acuerdo con los 'populares'.

Concretamente, desgrana que ésta le dijo lo siguiente: "firma la reforma, ministra. No tiene por qué acabar aquí tu carrera política". A lo que respondió no porque estaba convencida de que era un retroceso de derechos feministas. "Lo más grave es que no creo que fuese una amenaza, aunque lo parezca (...) Estaba resumiendo con enorme sinceridad cómo funciona el PSOE", asegura.