Este caso se refiere a una operación de venta a Fidere de cuatro pisos de un bloque de once viviendas ubicadas en la calle López de Vega de la capital y a cuyos inquilinos se les reconoce ahora el derecho a adquisición de los pisos porque así figuraba en los contratos que firmaron con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo.

Los magistrados exponen que la 'venta conjunta' no puede suponer "una simulación para la elusión de tales derechos , por lo que debe constatarse que el objeto de la venta comprenda todas las fincas o unidades inmobiliarias que forman parte del edificio, único supuesto en el que procedería la exclusión de los derechos de adquisición preferente (tanteo y retracto)".

En este caso, agrega el fallo, "la parte demandada no ha acreditado que la compraventa comprendiera todas las unidades del edificio de la calle Lope de Vega número 10 de Madrid, pues aparte de que en la escritura no consta que se transmitieran todas las viviendas, se dice expresamente que no fueron objeto de la transmisión cuarenta y cuatro plazas de garaje del inmueble".