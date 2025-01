En cuanto al decreto que busca prorrogar el gravamen a las energéticas, no hay duda de que no será convalidado porque Junts y PNV -además del PP- ya han dejado claro su oposición a este, lo que no ha evitado el enfado de Podemos, que llegó a un acuerdo con el Gobierno para que lo aprobara a cambio de apoyar su reforma fiscal.