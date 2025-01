Pedro Sánchez ha comparecido en rueda de prensa para anunciar un cambio de rumbo respecto al polémico decreto 'ómnibus'. Finalmente, el Gobierno ha optado por trocearlo y proponerlo de otra manera. Esto se ha decidido a cambio de tramitar la cuestión de confianza planteada por Junts aunque, Sánchez defiende que esto "no indicará nada y no será vinculante". Según el presidente del Gobierno "de aprobarse no será de obligatorio cumplimiento".