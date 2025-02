Al respecto, ha recalcado que el algoritmo "no reparte oportunidades", ha acusado a las grandes plataformas tecnológicas de no ser neutrales y ha señalado que la mentira viaja a través de ellas "mucho más rápido" que la verdad. Entre otros, ha puesto como ejemplo la DANA que afectó a Valencia el pasado octubre, donde "miles de bots trataron de multiplicar el daño propagando bulos, muchos de ellos estafas".

Aunque el presidente del Gobierno ha destacado movimientos 'online' que, a su juicio han sido positivos, como el 'Me Too' o el 'Fridays for Future', ha criticado que las plataformas hayan hecho que "el campo de juego" sea "mucho más injusto" en un "plan diseñado" por "potencias extranjeras como Rusia", "fuerzas antisistema" y una "élite de billonarios" que quieren el poder político ya que no les "basta con tener más dinero que 150 países juntos". Por todo ello, ha insistido en que el Observatorio ha nacido con la vocación de que los derechos que la sociedad tiene en su vida diaria lleguen al mundo digital y que sean protegidos "con la misma vehemencia".