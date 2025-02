"He decidido no pasar a la segunda vuelta del proceso electoral interno para la presidencia del Euzkadi Buru Batzar. Es una decisión largamente meditada. En mi anterior “Carta abierta a la militancia”, en la que me ponía a disposición de las bases para lo que estas quisieran, ya mencionaba que había visto en el seno del Partido dos pulsiones diferentes respecto de cuál debía ser el alcance de la renovación interna. Quienes propugnaban una renovación total, incluida la figura del presidente del EBB, y quienes optaban por mantenerla para dar tiempo a que los cambios habidos hasta ahora se consolidaran", explica.

Por último, Andoni Ortuzar agradece a la militancia el apoyo recibido: "Ha sido un grandísimo honor ser, primero, presidente del Bizkai Buru Batzar durante cinco años y, posteriormente, presidir estos doce últimos años el Euzkadi Buru Batzar. No me corresponde a mí valorar el desempeño en esta misión durante estos más de diecisiete complicados años, sí expresaros que lo he hecho lo mejor posible y con la dedicación más plena que he podido. Y que he sido feliz siendo lo que he sido, y que me he sentido y me siento muy querido por vosotras y vosotros, por las y los alderdikides de este gran Partido que es EAJ-PNV".